Na gorenjski avtocesti je gorelo osebno vozilo

Kot so sporočli kranjski policisti, je ob 10.20 na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zagorel in v celoti tudi pogorel osebni avtomobil. "Nastala je materialna škoda. Poškodovan ni bil nihče. Tuja krivda je glede na do sedaj zbrana obvestila izključena. Ob 11.40 je prometno po avtocesti normalno stekel," so še dodali.

Razmere na cestah

Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru.

Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje.

Kako zimske razmere vplivajo na promet

- Cesta čez prelaz Vršič je zaprta.

- Za priklopnike in polpriklopnike je prepovedan promet na cesti Godovič−Črni Vrh−Col.

- Za priklopnike in polpriklopnike je promet prepovedan tudi na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.