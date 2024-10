GO! 2025: Dobrih sto dni do prvega velikega spektakla v Novi Gorici

Organizatorji napovedujejo približno 400 dogodkov v okviru GO!2025 in vsaj še enkrat toliko dogodkov v okviru spremljevalnega programa GO! 2025 in prijatelji . Na dogodke Evropske prestolnice kulture vabijo ljudi iz Slovenije in tujine vseh generacij in okusov. Program vključuje srečevanja s turizmom, kulinariko, športom in naravnimi znamenitostmi.

Nova Gorica in Gorica sta v teh dneh že središče pestrega dogajanja s festivali, vinskimi in športnimi prireditvami, koncerti, predstavami in razstavami. Kot so povedali organizatorji na današnjem novinarskem srečanju, se je do zdaj odvilo že več kot 40 manjših dogodkov, ki se bodo nadaljevali vse do konca leta. Nanje vabijo vse generacije obiskovalcev iz Slovenije in tujine (dogodki potekajo v treh jezikih), predstavljajo pa uverturo v vrhunce prihodnjega leta, kjer bo vsakdo našel nekaj zase. Uradnih dogodkov bo okoli 400, še enkrat toliko pa se jih obeta v okviru spremljevalnega programa, kot je GO! 2025 in prijatelji.

"Dogodki, ki so že v teku, prinašajo na eni strani pestro dogajanje za vse okuse in generacije, na drugi pa uverturo v umetniško dovršene programe. S sodelavci z veseljem in ponosom za leto 2025 napovedujemo vrsto spektaklov, ki bodo pritegnili pozornost širše javnosti – ljubitelje športa, glasbe, kulinarike, umetnosti, lepih lokacij, povezanih v celotno kulturno doživetje. Čaka nas približno 400 dogodkov uradnega programa in še enkrat toliko dogodkov spremljevalnega programa. Vabim vas, da se nam pridružite na tej poti, da skupaj doživimo čarobne, brezmejne trenutke. Prepričani smo, da bo brezmejno leto ne le preseglo okvir kulture, kot si jo predstavlja splošna javnost, ampak tudi preseglo geografske meje. Kot taka predstavlja Evropska prestolnica kulture dobro prakso za povezovanje in sodelovanje med dvema državama," je povedala Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025.

Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025. Foto: Jernej Humar / GO! 2025

Ta teden je izšel prvi vodnik po uradnem programu, ki bo izhajal v prihodnjem letu, podrobni program pa bo predstavljen v Bruslju 26. novembra. Organizatorji napovedujejo zanimiv program in bogato dogajanje, kjer bodo na svoj račun prišli tako splošna javnost z Ustavimo mesto! – množičnimi glasbenimi, športnimi, kulinaričnimi in kulturnimi doživetji – kot tudi zahtevnejši ljubitelji umetniško dovršenih dogodkov z dogodki Flagship.

Med vrhunci, ki predstavljajo jedro množičnih dogodkov kategorije Ustavimo mesto!, nas bo najprej obogatila otvoritvena slovesnost 8. februarja s celodnevnim spektaklom na petih trgih obeh mest. Takrat bosta sestrski mesti uradno postali Evropski prestolnici kulture pod sloganom GO! 2025: Brezmejni. Prvič v zgodovini bosta Evropsko prestolnico kulture sestavljali dve mesti iz dveh držav. Po spektakularni otvoritvi se bodo prihodnje leto odvili še trije vrhunci:

Pohod za Evropo (1.–9. maj 2025) bo s sočasnim pohodom po evropskih mestih tudi nekoč težavno prehajanje državnih meja spremenil v umetnost, pridružili pa se mu bodo tudi športni načini prehajanja meje. Festival Okusi brez meja (26.–28. september 2025) bo prvič v zgodovini razširil največji gastronomski festival na obe strani meje. Okusili bomo lahko brezmejno pivo, brezmejne specialitete in okuse drugih Evropskih prestolnic kulture. Skratka, najboljše, kar premoreta naši državi. Zaključna slovesnost (1.–5. december 2025) bo z izjemnimi svetlobnimi instalacijami in spremljajočimi koncerti na eni strani sklenila projekt Evropske prestolnice kulture, na drugi pa pričela novo sodelovanje, in sicer skupno praznično okrasitev obeh Goric od leta 2025 naprej.

Na novinarskem srečanju GO! 2025 so govorili Samo Turel, župan Občine Nova Gorica, Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025, in Rodolfo Ziberna, župan Gorice. Foto: GO! 2025

Podporo projektu so izkazali tudi predstavniki nekdanjih in prihodnjih prestolnic kulture, ki skupaj tvorijo družino Evropskih prestolnic kulture.

"Prepričan sem, da bo projekt k nam privabil številne domače in tuje obiskovalce. Kot župan in kot prebivalec tega prostora pa se zelo veselim tudi vsega tistega, kar nam bo ostalo po Evropski prestolnici kulture. V tem pogledu so tako za prihodnje leto kot za leta, ki sledijo, velikega pomena investicije, ki so oziroma bodo uresničene tudi ali predvsem zaradi projekta Evropske prestolnice kulture. Ne gre spregledati tudi dejstva, da se zaradi projekta EPK izjemno povečuje zanimanje različnih organizatorjev za organizacijo mednarodnih dogodkov pri nas. Tako je npr. pravkar navdušila novica, da bo na Trgu Evrope 24. maja 2025 cilj 14. etape kolesarske dirke po Italiji Gira d'Italia," je povedal Samo Turel, župan Nove Gorice.

"Zmagali smo. Presegli smo težave, ki jih drugje niso bili sposobni rešiti. Z gradnjo številnih objektov ob projektu EPK ustvarjamo prostore, kjer se bomo lahko v prihodnosti združevali v kulturi in športu. Če nimaš prostora, na primer dvorane, se preprosto ne moreš ukvarjati s športom. Vse to bo omogočilo, da bomo leta 2026, torej po koncu projekta, veliko lažje organizirali številne dogodke v naših mestih. Pokazali smo izredno moč skupnosti, druge prestolnice kulture si kaj takega lahko samo želijo," je povedal Rodolfo Ziberna, župan Gorice.

Evropska prestolnica kulture je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu GO! Borderless. Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njima ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov služi kot sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremijo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega.

