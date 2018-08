Glavne obljube bodoči mandatar še ni prelomil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samo še dva dneva sta do petkovega glasovanja o devetem predsedniku slovenske vlade. Če ne bo presenečenj, bi to moral postati Marjan Šarec.

V pogajanjih naj bi si zagotovil 52 poslanskih glasov. Seveda če bodo vsi držali dano besedo, kar v politiki ni vedno lahko. Marsikatero besedo so po volitvah že pojedli. In kako se je držal Marjan Šarec?

Če se spomnimo Šarčevih izjav v volilni kampanji, ugotovimo, da ni imel težav pri definiranju nesposobnih politikov. "Vsi tisti, ki so imeli možnost kaj narediti, pa niso nič naredili ali zelo malo, danes so pa pametni po vseh družbenih omrežjih," je bil kritičen. To je kategorija, v katero po Šarčevi definiciji vsekakor pade Janez Janša. Težko pa bi iz nje izvzeli tudi preostale predsednike njegovega peterčka.

Nepredvidljiva politika

A politika je skrajno nepredvidljiva. "Če sedeš v avto, moraš vedeti, da morda tudi ne boš prišel domov, ampak v bolnico," je ponazoril Šarec.

Realnost volilnih rezultatov ga je prisila tudi v pogovore z ljudmi, ki jih še do pred kratkim ni cenil. "Dobili smo 13 poslancev, nismo jih dobili 46," je pojasnil.

Manjšinske vlade si nikoli ni želel

Tako lahko obrne tudi stališče do pretirane papirologije. "Veste, mene študije, elaborati, ne vem, kakšne strategije, pa krovne strategije pa ne vem, kaj vse sprejemamo, ne prepričajo, ker ponavadi od tega tudi nič ni," je dejal.

Poleg koalicijske pogodbe je temeljnim dokumentom nove koalicije dodal protokol in sporazum o sodelovanju. Čeprav si manjšinske vlade resnično nikoli ni želel. "Jaz sem tako rekel, ker če bi že takoj rekel, da grem z manjšinsko vlado, bi me verjetno čudno gledali," je pojasnil

In podobnih primerov ne manjka. A dejstvo je, da glavne obljube bodoči mandatar še ni prelomil. Z Janšo se o sestavi vlade nikoli ni pogovarjal.