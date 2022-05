Glasovi so prešteti. Tako so odločili volivci iz tujine.

Po preštetih glasovnicah, ki so prispele po pošti iz tujine, in vseh glasovnicah, ki so bile oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, so znani podatki o glasovanju v tujini. Okrajne volilne komisije so prejele 9.454 glasovnic, ki so prispele po pošti iz tujine, na veleposlaništvih oz. konzulatih pa je bilo skupaj oddanih 5.139 glasovnic. To pomeni, da je iz tujine skupaj glasovalo 14.593 volilnih upravičencev.

Na predčasnih volitvah v državni zbor 2018 je po pošti iz tujine skupaj glasovalo 9.392 volilnih upravičencev (po pošti iz tujine je takrat glasovalo 6.831 volivk in volivcev, 2.561 pa jih je glas oddalo na diplomatsko-konzularnih predstavništvih). Na volitvah v državni zbor leta 2014 pa je iz tujine skupaj glasovalo 7.842 volivcev.

Okrajne volilne komisije so v torek preštele glasove, ki so do vključno 3. maja do 12. ure prispeli po pošti iz tujine, in jih vnesle v računalniški sistem za ugotavljanje izida volitev. Državna volilna komisija pa je ugotovila izid na tistih veleposlaništvih, kjer je glasovalo manj kot 50 volivk in volivcev, in na dveh voliščih v Sloveniji, kjer je glasovalo manj kot deset volivk in volivcev (Tržič in Ormož).

Na veleposlaništvih Slovenije v Atenah, Bratislavi, Budimpešti, Moskvi, Ottawi, Podgorici, Skopju, Varšavi in Vatikanu je bilo skupaj oddanih 459 glasovnic, od tega jih je bilo 447 veljavnih. Skupaj z glasovnicami, ki so bile oddane na preostalih 21 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, je bilo na 30 veleposlaništvih oz. generalnih konzulatih oddanih 5.139 glasovnic, od tega jih je bilo 5.059 veljavnih.

Na omenjenih devetih veleposlaništvih Slovenije v tujini je največ glasov (130) prejela stranka Gibanje Svoboda, SDS je prejela 100 glasov, NSi 47, Levica 44, SD 27, Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba 17, LMŠ 15, Povežimo Slovenijo 13, Naša prihodnost in dobra država deset, SAB devet, Piratska stranka Slovenije sedem, Resnica šest, SNS šest, Vesna pet, Za ljudstvo Slovenije štiri, Domovinska liga dva, Zavezništvo osvobodimo Slovenijo dva, stranke DeSUS, Lista Borisa Popoviča in Naša dežela pa so prejele po en glas.