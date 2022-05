Analiza volilnih odločitev: "Slovenci radi volimo žrtve" #video

"Slovenci radi volijo žrtve ali pa volimo žrtve. Enostavno se očitno zelo hitro zaljubimo, vendar obstaja zgodovinsko dejstvo, da se tudi hitro 'odljubimo' in zasovražimo," je volilno izbiro Slovencev pokomentiral politični analitik Miran Videtič. Na Planet TV so se odpravili na ulice in ljudi povprašali, na podlagi česa so se odločili, koga bodo volili.

Po raziskavi Politični utrip, ki jo je za Radiotelevizijo Slovenija opravila agencija Mediana, se je kar 40 odstotkov vprašanih na volitvah odločalo na podlagi programskih usmeritev. 14,3 odstotka je voljeno stranko izbralo zaradi prepričanosti, da se bo uvrstila v parlament, 14 odstotkov pa zaradi njenega voditelja oziroma voditeljice.

Za uspeh Gibanja Svobode ni bil zaslužen program

Še mesec in pol pred državnozborskimi volitvami je prvak Gibanja Svoboda Robert Golob odkrito povedal, da političnega programa še nimajo. Dejal je, da ne želijo z 200 stranskimi dokumenti utrujati javnosti, dokler to ni aktualno.

Kljub nepripravljenemu programu je pred tednom dni v malho pobasal kar 41 od 90 poslanskih mest. Za rekordni uspeh v zgodovini torej očitno ni bil zaslužen program, vsaj glede na povolilno anketo Mediane za nacionalno televizijo. Če je več kot polovica volivcev SDS, NSi in Levice svoj glas oddalo na podlagi programa, je bilo pri Gibanju Svoboda takšnih le dobra tretjina.

"Nihče oziroma zelo redek procent je bil pripravljen priznati, da so glasovali antijanša ali pa antivlada," je ocenil politični analitik Miran Videtič in dodal, da bi bilo zanimivo slišati, če bi ljudi vprašali, kateri del programa jim je najbolj všeč.

Na Planet TV so se odpravili na ulice in povprašali mimoidoče.

"Da bi bila neka izobrazba, da bi lažje prišli v kontakt z delodajalci in da bi ta šolski sistem bolj zasledoval industrijo kot pa nek akademski svet," je dejal prvi, drugemu je bilo všeč tudi krožno gospodarstvo, pa zelena prihodnost, obnovljivi viri, uporaba oziroma izkoriščanje obnovljivih virov.

Eden od mimoidočih je dejal, da si je želel nekaj novega, druga pa: "U, zdaj ste me dobili. V bistvu sem volila, da Janša ne bo zmagal."

Nov obraz prinaša odrešitev

Slovenci so tako že v tretje pokazali, da jih lahko nov obraz v politiki prepriča, da prinaša odrešitev. Stranki Gibanje Svoboda je svoj glas podpore skoraj vsak peti volivec dal izključno zaradi lika Roberta Goloba.

"Slovenci radi volijo žrtve ali pa volimo žrtve. To je bil prvi moment. Potem pa ta strahovita antivladna propaganda. Druga stvar pa je slovenski fenomen novih obrazov. Enostavno se očitno zelo hitro zaljubimo, vendar obstaja zgodovinsko dejstvo, da se tudi hitro 'odljubimo' in zasovražimo. Tako da bomo videli, kako se bodo v nadaljevanju te stvari odvijale," o volilnih odločitvah Slovencev meni Videtič.

To smo namreč spremljali septembra 2014, ko je popolni novinec v politiki, Miro Cerar, le šest tednov pred volitvami vstopil v predvolilno kampanjo in zmagal. Podobno podporo je na naslednjih volitvah doživel tudi naslednji deček na premierskem stolčku, Marjan Šarec. Nekdanji župan Kamnika je sicer zmagovalki volitev, stranki SDS, pobral toliko glasov, da mu je ta prepustila mandatarstvo.

Politični komentator Peter Gregorčič je v oddaji Ura moči dejal, "da ima SDS tako izjemno odbojnost, vendar pa jo tudi mediji črnijo, in to so objektivni razlogi, da so taki. Ampak če se ti vedno sklicuješ na druge, tudi če imaš prav, in nič ne spremeniš, potem se to pač dogaja, kar se zdaj že deset let. Oziroma to je že tretji nov obraz, ki je šel na to foro. In če ti trije novi obrazi zmagajo volitve na tvoji odbojnosti, potem moraš po mojem mnenju nekaj spremeniti ali pa pač se sprijaznit s tem, da bo tako kot je bilo do zdaj," je pojasnil.

Raje na dopust kot na volitve

Tega pa si nikakor ne morejo privoščiti Socialni demokrati. Spanje na lovorikah iz obdobja Boruta Pahorja, zaradi katerega je večina volivcev SD sploh namenila svoj glas, jim je prineslo sedem poslanskih mest. Program nikogar ni pritegnil. Ne Dejan Židan ne Tanja Fajon po mnenju podpredsednika stranke Jerneja Pikala nista opravila svojega dela. Ob odstopu je povedal, da razprava v strankini šla v to smer, "da bi prišli do drugačne identitete, ki bi potem pri ljudeh, upam, imela podporo."

Žal pa še vedno marsikdo podobno gleda na predvolilne obljube bodočih predstavnikov ljudstva. "Midva sva zelo pretehtala vse opcije, politične, in se odločila, da greva raje na dopust, v tujino, za en mesec in nisva volila," je dejal slovenski par. In na koncu je bilo takšnih, ki se jim ni dalo stati v kolonah pred volilnimi skrinjicami tudi letos kar 30 odstotkov.