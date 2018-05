Generalu Maistru so želeli postaviti grobnico, a vnel se je prepir #video

Za Slovence je jabolko spora lahko tudi pozitivna osebnost, kot je general Rudolf Maister. Njegov vnuk Borut Maister mu je namreč želel postaviti grobnico po Plečnikovih načrtih. Zaradi nasprotovanj in polemik pa si je premislil. Selitvi posmrtnih ostankov namreč močno nasprotujejo mariborske veteranske in domoljubne organizacije. Ne strinjajo se niti s tem, da bi grobnica stala na pokopališču na Dobravi, ker so tam pokopani tudi posmrtni ostanki iz Hude jame.

Video: Planet TV

Na pobreškem pokopališču se zdi, da je Maistrov grob le eden izmed številnih. Že pred drugo svetovno vojno so zato v delavnici Jožeta Plečnika nastali načrti za njegovo grobnico. "Meni se je letošnje leto, ki je ne samo Cankarjevo, ampak tudi Maistrovo leto, ob stoletnici prevrata, zdela primerna obletnica, da se Rudolfu Maistru in tudi družini Maister zahvalimo na tak način, da jim postavimo to grobnico," pravi Primož Premzl, založnik in galerist.

Neprimerno se jim zdi, da bi njegove posmrtne ostanke premeščali

A pobuda, ki jo je podprl tudi še živeči vnuk generala Maistra, je naletela na mešane odzive, saj so veteranske organizacije proti postavitvi grobnice na Dobravi. Mariborskim veteranskim organizacijam se zdi neprimerno, da bi premeščali posmrtne ostanke generala Maistra.

Moti jih tudi, kdo je tu že pokopan

Moti pa jih tudi to, kdo vse je že pokopan tukaj na pokopališču v Dobravi. Predsednik koordinacije mariborskih veteranskih organizacij Vasja Cimerman se tako sprašuje "Ali nekoga, ki se je zavzemal za slovensko ozemlje, za slovenski jezik, za slovenstvo, lahko pokopamo zraven nekoga, ki pa je bil proti temu."

Vnuk zaradi polemik postavitev grobnice zaustavil

Stroški postavitve grobnice so ocenjeni na 100 tisoč evrov, zbrati so jih želeli s prostovoljnimi prispevki. A zaradi polemik je Maistrov vnuk postavitev grobnice zaustavil. V domovinskem društvu generala Rudolfa Maistra, kjer so prav tako proti selitvi, tako predlagajo le nadgradnjo obstoječega groba.