Potem ko so mediji včeraj poročali, da kriminalisti preiskujejo ravnanje mame dečka Gala, ker naj bi bili stroški operacije in rehabilitacije dečka s prirojeno deformacijo rok nižji od zneska, ki ga je sporočala, sta se danes oglasila starša in zavrnila očitke.