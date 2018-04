Fiskalni svet opozarja. Slovenija se oddaljuje od svojega cilja

Slovenija se po oceni fiskalnega sveta oddaljuje od srednjeročnega fiskalnega cilja, ki je uravnoteženje javnih financ. Zato bo morala vlada, ki bo prišla po volitvah, ukrepati takoj in s tem omogočiti nadaljnjo konsolidacijo javnih financ. A ker bo njeno oblikovanje verjetno trajalo dlje časa, bi morala ukrepati že sedanja vlada.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani ugotovil predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, je bila v letu 2017 Slovenija že zelo blizu strukturnega ravnovesja. "Slaba novica pa je, da tako blizu v naslednjih letih ne bo več," je dodal.

V prihodnje fiskalni cilji ne bodo doseženi

Fiskalni svet je do takšnih sklepov prišel po preučitvi osnutka programa stabilnosti za leto 2018, ki ga namerava vlada predvidoma konec prihodnjega tedna poslati v oceno v Bruselj. Iz dokumenta po Kračunovih besedah izhaja, da v prihodnje fiskalni cilji ne bodo doseženi.

Program je pripravljen ob predpostavki, da se politike ne bodo spremenile. "Vlada se poslavlja in zato nima pooblastil, nima moči, da bi lahko sprejela zaveze glede fiskalne politike v prihodnje. In če nihče ne bo nič storil, potem se bo odvijal scenarij, ki ga je vlada predvidela v programu stabilnosti, a po tem programu fiskalna pravila ne bodo izpolnjena," je opozoril Kračun.

Ne bo stodnevnih počitnic

Da program stabilnosti ne predvideva izpolnjevanja fiskalnih pravil, bi moral biti alarm za prihodnjo vlado. "Zanjo, vsaj kar se tiče fiskalne politike, ne bo stodnevnih počitnic, pač pa bo morala takoj začeti z ukrepi, da fiskalno politiko pripelje v začrtane okvire," je dejal.

A ker obstaja tveganje, da po junijskih volitvah nove vlade še ne bomo dobili dovolj zgodaj, da bi lahko jeseni pripravila proračunske dokumente za prihodnji dve leti, je fiskalni svet prepričan, da bi morala tudi sedanja vlada prevzeti odgovornost za izpolnjevanje fiskalnih pravil. In sicer ne le za čas do volitev, pač pa tudi v drugi polovici leta 2018 in še posebej leta 2019, je dejal.