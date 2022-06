Fiskalni svet o koalicijski pogodbi: Tvegano, vprašljivo in nedorečeno

Po oceni fiskalnega sveta program za delo koalicije Gibanja Svoboda, SD in Levice vsebuje nabor ukrepov, ki v veliki meri presegajo štiriletni mandat. Z vidika javnih financ je ena izmed ključnih usmeritev koalicijske pogodbe postopno doseganje povprečnega deleža prihodkov in izdatkov v EU-27, so še navedli in dodali, da je takšna usmeritev poleg metodološke vprašljivosti tudi vsebinsko tvegana za majhno in odprto gospodarstvo, ki je praviloma bolj izpostavljeno finančnim trgom.

Ukrepi, pri katerih je mogoče določiti smer vpliva na javne finance, so pretežno usmerjeni v povečanje izdatkov. Fiskalni svet zato ponavlja opozorilo, da rast tekoče porabe ne sme presegati rasti dolgoročnega gospodarskega potenciala.

Koalicijska pogodba v precejšnji meri izraža tudi nekatere usmeritve glede financiranja dodatnih izdatkov, kar je razlika v primerjavi s predhodno ocenjenima koalicijskima pogodbama, ocenjuje fiskalni svet.

V koalicijski pogodbi so nedoločeni viri financiranja

Financiranje naj bi zagotavljala tudi povečana poraba EU-sredstev, deloma pa tudi alternativni, a v koalicijski pogodbi še nedoločeni, viri financiranja, zaradi česar nekateri ukrepi ne bi nujno slabšali javnofinančnega položaja. Pretežna uresničitev ekonomske politike, zastavljene v koalicijski pogodbi, bi sicer predstavljala odklon od fiskalnih gibanj, predstavljenih v scenariju nespremenjenih politik iz Programa stabilnosti 2022, ki so nakazovala postopno konsolidacijo javnih financ. Z zastojem konsolidacije bi se povečalo tveganje za doseganje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ v prihodnjih letih.

V koalicijski pogodbi so na nekaj mestih omenjene tudi zaveze za zagotavljanje (dolgoročne) javnofinančne vzdržnosti v povezavi z ukrepi, hkrati pa koalicijska pogodba nakazuje nekaj elementov reševanja dolgoročnih izzivov, s katerimi se srečujejo slovenske javne finance, vendar tudi tu ukrepov natančneje ne opredeljuje.

Koalicijska pogodba bi morala omogočiti natančnejše vrednotenje

Fiskalni svet ocenjuje, da koalicijska pogodba zaradi velike nedorečenosti, tako iz vidika obsega kot glede časovne umeščenosti ukrepov, ne zagotavlja zadostne podlage za načrtovanje ekonomskih subjektov.

V zvezi s tem fiskalni svet predlaga približevanje dobrim praksam v nekaterih državah, kjer koalicijske pogodbe omogočajo natančnejše ovrednotenje. S tem tudi širša javnost dobi uvid v njihove javnofinančne in makroekonomske posledice.