Finančni ministri: to je naša glavna naloga

Finančni ministri EU, med njimi minister Andrej Šircelj, so si bili drugi dan neformalnega zasedanja v Lizboni enotni, da zagotavljanje okrevanja po pandemiji covida-19 ostaja ključna prioriteta držav članic. Bo pa ob tem treba zagotoviti odpornost ter spodbujati zeleni in digitalni prehod.

Za unijo je pomembno, da bo vključujoč in uravnotežen proces okrevanja zagotovil odpornost in hkrati spodbujal zeleni in digitalni prehod, so po zasedanju, ki je prvič v času portugalskega predsedovanja EU potekalo fizično, sporočili z ministrstva za finance.

"Kljub nedavnemu izboljšanju gospodarske napovedi za EU neenakomeren vpliv epidemije na različne skupine ljudi, podjetja in sektorje ostaja izziv. Zaradi tega moramo oblikovati usmerjene ukrepe, ki bodo povečali učinkovitost okrevanja in vključenosti ter spodbujali rast z investicijami," je povedal Šircelj.

Podpora mora še ostati

Po njegovem je pomembno, da se podpore ne umakne prehitro. Zagotovo pa je ključnega pomena tudi, da se čim prej potrdi nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, je izpostavil minister. Ocenil je, da bo proces zahteven, a se bo trud po njegovem prepričanju obrestoval. "S potrjenimi načrti bo državam članicam omogočen dostop do sredstev, s katerimi bodo lahko pomagale ljudem in gospodarstvu," je dejal.

V navezavi na okrevanje so ministri razpravljali tudi o prihodnosti okoljske obdavčitve v EU. Evropska komisija je za 14. julij napovedala predstavitev paketa Fit for 55. Del tega bosta tudi predlog o mejni dajatvi na ogljik in sprememba direktive obdavčitvi energije, ki predstavljata osrednja elementa okoljske obdavčitve.

Evropska ogljična nevtralnost do leta 2050

Ministri so se strinjali, da moramo stremeti k doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050. Pri tem se bodo trudili upoštevati tako okoljske kot socialne vidike in posebnosti v državah, zavzemali pa se bodo za to, da novi predlogi okoljske obdavčitve ne bodo predstavljali dodatnih administrativnih bremen ali zniževali konkurenčnosti.

Prvi dan neformalnega srečanja so ministri skupaj z guvernerji centralnih bank razpravljali o krepitvi skupnih učinkov fiskalnih in monetarnih politik. Ukrepi fiskalnih in monetarnih politik za blažitev negativnih učnikov epidemije covid-19 tako na nacionalnih ravneh kot na ravni EU so zagotovili, so poudarili na ministrstvu, da gospodarstvo ni prizadeto v še večji meri in da so znaki gospodarskega okrevanja že vidni.

Ministri in guvernerji so govorili tudi o sodelovanju med finančnim in nefinančnim sektorjem gospodarstva v procesu okrevanja. Strinjali so se, da bodo nujne ukrepe morali nadomestiti usmerjeni podporni ukrepi, ki bodo spodbujali okrevanje in pomagali perspektivnim podjetjem. Veliko preudarnosti pa bo potrebne pri izbiri pravega trenutka za začetek prehoda k podpornim ukrepom.