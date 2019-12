Filmski prizoriv Cerknem: specialna enota, kriminalisti in bombni tehnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zvečer se je v enem od naselij v občini Cerkno odvijal filmski prizor. Na terenu so bili specialci, bombni tehniki in pogajalec, na koncu pa se je izkazalo, da je bila eksplozivna naprava lažna.

Malo pred 22. uro so bili novogoriški policisti obveščeni, da naj bi imel eden od stanovalcev na območju občine Cerkno pri sebi pirotehnično sredstvo povezano na mobilni aparat.

Policisti so evakuirali dva stanovalca, nato pa so postopek prevzeli kriminalisti, specialna enota, bombni tehnik in pogajalec.

Bombni tehnik ugotovil, da je naprava lažna

Po pogovoru s pogajalcem je iz hiše prišel 44-letni osumljenec, državljan Slovenije, domnevno eksplozivno napravo pa je izročil policistom. Po pregledu naprave je bombni tehnik ugotovil, da je naprava lažna in da ne gre za eksplozivno napravo.

O zadevi sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurna okrožna tožilka, ki je podala usmeritev, da se zoper osumljenca vodi predkazenski postopek v smeri kaznivega dejanja grožnje po 135. členu KZ-1 in zoper njega poda kazenska ovadba.