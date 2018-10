Filmska akcija: policist streljal proti vozilu, s tem so ga poskušali povoziti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so sredi dopoldneva v okolici Ljubljane izsledili vozilo renault twingo, ki je bilo prijavljeno kot ukradeno, v vozilu pa sta bili dve osebi. Ko sta policista začela postopek, je voznik naglo speljal naravnost proti enemu od policistov. Ta je, da bi zavaroval svoje življenje, ustrelil proti pnevmatiki, nato pa odskočil vstran, so nam sporočili s policije.

Napadalec je s potnikom v ukradenem vozilu s kraja pobegnil, a policistoma ju je blizu kraja napada uspelo prijeti. Obema so odvzeli prostost, eden od njiju je ostal v 48-urnem pridržanju in ga bodo privedli k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, so povedali na policiji.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Oba osumljenca stara znanca policije

Kriminalisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, za katerega je predpisana kazen do 5 let zapora.

Oba osumljenca sta bila v preteklosti že obravnavana za več premoženjskih kaznivih dejanj, za pridržanega osumljenca pa je bil ob napadu veljaven tudi ukrep prijetja s privedbo.

Uporabo strelnega orožja bo preverila ustanovljena komisija.