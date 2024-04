Februarska plača nižja od januarske: kdo je prejel najvišjo?

Povprečna plača za februar je v bruto znesku znašala 2.279,52 evra in je bila od plače za mesec prej nominalno nižja za 1,7 odstotka, realno pa za 2,5 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1.449,19 evra in je bila od plače za januar nominalno nižja za 1,9 odstotka, realno pa za 2,7 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.