Erjavec: Šarec znižal standarde glede zaupanja v ministre

Prav Pivčeva je edina protikandidatka Erjavca za predsednico stranke DeSUS. Šarec je v intervjuju za Siol.net na vprašanje, kdaj se bo sestal s Pivčevo, odvrnil, da bo to po kongresu stranke DeSUS, saj ne želi vplivati na volitve za vodenje stranke.

Spomnimo, Pivčeva se je znašla v središču afere SRIPT oziroma njenim delom pri tem projektu. Po prvotnem zanikanju je kasneje priznala, da so "določene naloge pri oblikovanju skupnih dokumentov sooblikovali z več avtorji in po skupnih usklajevanjih".

"Očitno je predsednik vlade drastično znižal standarde glede zaupanja v ministre in državne sekretarje," se je za Dnevnik na šarčeve besede odzval Erjavec in spomnil na sekretarja Petra Vilfana, ki je moral oditi zaradi ugotovljenih kršitev Fursa glede njegovih honorarjev, ki sta mu jih RTVS in Pro Plus izplačevala na račun njegovega društva.

Erjavec pričakuje, da bo znova izvoljen za predsednika stranke DeSUS, po tem pa se bosta morala sestati s premierjem, je dejal.

Šarec: Ne želim ponoviti napake, ko sem sprejel odstop Lebna

Foto: Bojan Puhek Šarec je v intervjuju za Siol.net dejal, da je sicer z delom Pivčeve kot kmetijske ministrice zelo zadovoljen, ob tem pa ne želi ponoviti napake, ki jo je storil v primeru nekdanjega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna. "Takrat sem njegov odstop sprejel, pa se do danes ni storilo še ničesar," je dejal Šarec.

Glede očitkov na račun Pivčeve pa je povedal: "Da, ni prijavila na KPK, ker o tem ni bila poučena, kasneje je to prijavila na KPK. Povedala je, da če bo globa, jo bo plačala. Tudi sam sem kot župan enkrat plačal globo iz svojega žepa, ker nismo imeli sprejetega nekega pravilnika. Tako da nič takega. Ne bom pa ponovil iste napake, da bi sprejel odstop, kot sem sprejel odstop gospoda Lebna. Kot rečeno, do danes se ni zgodilo nič in s tem bi spet izgubil dobrega ministra."

Na drugi strani je Pivčeva pred časom dejala, da čaka na povabilo premierja in da je pripravljena odstopiti, če ji ne zaupa več.

