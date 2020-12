Erjavec priznal: Še vedno nimamo dovolj glasov za izglasovanje nezaupnice

"Da bi lahko bila KUL uspešna, potrebujemo še nekaj glasov in podpore. Prepričan sem, da to podporo lahko pridobimo, ko bo pridobljena, pa bomo tudi vložili konstruktivno nezaupnico," je po današnjem sestanku s pobudniki Koalicije ustavnega loka (KUL) povedal predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec, poroča Večer.

"Res je, da sem napovedal, da bi to lahko storili že do konca tega leta, vendar glede na to, da ne gre za avanturo, ampak želimo, da se oblikuje vlada, ki bo spoštovala javna načela, svobodo medijev in zopet povrnila Slovenijo tja, kamor sodi, ko govorimo o mednarodnem položaju, smo se v KUL odločili, da povabimo predstavnike SMC na pogovore o tem, kako vidijo prihodnost Slovenije," je še povedal Erjavec.

Koliko glasov jim še manjka, ostaja skrivnost?

Natančno koliko glasov KUL še manjka, ni razkril. "Nekaj glasov še manjka, ampak če bo odločitev v SMC takšna, da bodo prispevali k normalizaciji Slovenije, potem se ne bojim za te glasove," je poudaril.

Erjavec je ob tem še izrazil prepričanje, da bodo štirje poslanci DeSUS sledili sklepom organov stranke, medtem ko bo poslanec Robert Polnar, ki ni več član stranke, ravnal po svoji vesti.