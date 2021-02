Eksplozija v Radovljici: v objektu so bili trije ljudje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Radovljice je prišlo do eksplozije v objektu, ki po prvih podatkih ni v funkciji. Med eksplozijo so bile v njem tri osebe. Kraj dogodka je zaprt, so sporočili s Policijske uprave Kranj.