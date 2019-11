Eksplozija v bližini osnovne šole v Postojni

Policija je bila danes dopoldan obveščena, da je ponoči v bližini knjižnice in osnovne šole v Postojni prišlo do eksplozije.

Po prvih informacijah je do eksplozije prišlo v zabojniku za smeti. Kosi so odleteli približno deset metrov stran in razbili stekla na knjižnici. Policisti so zavarovali kraj dogodka.

Aktivirani so bombologi Specialne enote, ki bodo pregledali bližnjo okolico in izključili nevarnost, zatem bodo kriminalisti opravili ogled kraja.

Poškodovan ni bil nihče

Tako knjižnica kot tudi bližnja osnovna šola sta bili med eksplozijo prazni, prav tako zaradi eksplozije ni bil nihče poškodovan.

Vse okoliške prebivalce policija prosi, da informacije v zvezi s tem dogodkom čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.