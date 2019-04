Edini kandidat za direktorja NPU naj bi bil Darko Muženič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju 24ur.com naj bi šlo za direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča, ki naj bil izbranec prve policistke Tatjane Bobnar. Na policiji pravijo, da odločitev še ni sprejeta.

Portal 24ur.com pa navaja, da je Muženiča izbrala Bobnarjeva, kot primernega pa naj bi ga že ocenil tudi uradniški svet. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, so dokumentacijo že posredovali na ministrstvo za notranje zadeve, imena pa zaradi varstva osebnih podatkov ne smejo razkriti.

Generalna direktorica policije Bobnarjeva pa ocene uradniškega sveta glede prijavljenega kandidata še ni prejela, so za STA navedli na policiji. Po prejemu se bo s kandidatom sestala in javnost seznanila s svojo odločitvijo, so napovedali.

Izbran ni bil noben od prijavljenih kandidatov

Notranje ministrstvo je sredi marca ponovno objavilo javni natečaj, potem ko na prejšnjem ni bil izbran noben od prijavljenih kandidatov. NPU kot v. d. vodi dosedanji direktor Darko Majhenič, ki se mu je sicer mandat na mestu direktorja iztekel konec minulega leta, vendar po prvem natečaju ni dobil polnega mandata. Kot je pojasnil za STA, se na ponovljeni natečaj za direktorja NPU, ki se je iztekel 3. aprila, ni prijavil.

Na prejšnji razpis za novega direktorja NPU se je prijavilo pet kandidatov. Poleg Majheniča so bili med prijavljenimi višji kriminalistični inšpektor preiskovalec NPU Mitja Gregorc, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Igor Lamberger, nekdanji analitik in krajši čas vodja operative pri Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji Aleš Hohnjec ter vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi Dušan Florjančič.

Kandidati morajo med drugim imeti ustrezno izobrazbo, najmanj sedem let delovnih izkušenj ter izpit za izvajanje policijskih pooblastil. Ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, prav tako ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora za več kot tri mesece.



Imeti morajo ustrezne psihofizične sposobnosti, osnovno raven znanja angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika, ne smejo pa biti člani politične stranke ter imeti dvojnega državljanstva. Kandidati morajo poleg življenjepisa in ustreznih dokazil ob prijavi predložiti vizijo prednostnih nalog policije z vsebinsko opredelitvijo, okvirno časovnico uresničevanje te vizije ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb.