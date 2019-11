EBRD Sloveniji znižala napoved gospodarske rasti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je danes znižala napoved gospodarske rasti Slovenije v letošnjem letu za 0,3 odstotne točke na tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP). Napoved za leto 2020 je ohranila pri 2,8 odstotka.

Tveganje predstavlja šibkejše povpraševanje iz glavnih trgovinskih partneric. Slovensko gospodarstvo, ki je močno vpeto v dobavne verige v območju z evrom, namreč v veliki meri sloni na izvozu, je v današnji objavi zapisala EBRD.

Banka ugotavlja, da se je gospodarsko okrevanje Slovenije nadaljevalo tudi v letu 2019, a s počasnejšim tempom kot v minulih dveh letih, ko je bila rast v povprečju 4,5-odstotna in s tem ena najvišjih v EU.

Gospodarstvo je v prvi polovici leta 2019 na letni ravni poraslo za 2,9 odstotka BDP. Rast je poganjala domača potrošnja, spodbujena z višjimi investicijami in zasebno porabo. K povečanju zasebne potrošnje je prispeval močan trg dela, z le štiriodstotno brezposelnostjo v juniju, v povezavi z rastjo dohodkov, ki jo je spodbudila tudi višja minimalna plača, je povzela banka.

Ob ugodnih pogojih financiranja se je povečalo kreditiranje podjetij, ki je ob boljši izkoriščenosti zmogljivosti podpiralo investicije. Gospodarsko razpoloženje je bilo nad dolgoletnim povprečjem. Izvoz se je še naprej povečeval, je bila pa rast uvoza višja od rasti izvoza, ugotavlja banka.

Trend padanja dolga države se bo po pričakovanjih nadaljeval, fiskalni položaj države se je namreč v minulih letih znatno izboljšal, navaja EBRD in dodaja, da je presežek državnega proračuna v lanskem letu skupaj z nominalno rastjo BDP vodil k relativnemu zmanjšanju dolga glede na BDP, in sicer s 83 odstotkov leta 2015 na za konec leta 2019 predvidenih 66 odstotkov.

EBRD je maja letos Sloveniji za leto 2019 napovedala 3,3-odstotno, za leto 2020 pa 2,8-odstotno gospodarsko rast.

EBRD je za celotno območje svojega delovanja (gre za 38 držav srednje Evrope in Baltika, jugovzhodne Evrope, vzhodne Evrope in Kavkaza, Turčijo, Rusijo, države osrednje Azije ter južnega in vzhodnega Sredozemlja) za letos ohranila napoved rasti pri 2,4 odstotka, za leto 2020 pa jo je znižala za 0,1 odstotne točke na 2,9 odstotka.