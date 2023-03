DZ o predlogu SDS za uvrstitev Rusije med države, ki podpirajo terorizem

V SDS so ob vložitvi predloga poudarili, da bi Slovenija s sprejetjem resolucije dala jasno in nedvoumno sporočilo, da najostreje obsoja ruska agresorska dejanja, ukrajinskemu narodu pa bi izkazala vso podporo, ko "brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote svobode in demokracije".

V koaliciji, kjer sicer poudarjajo, da slovenska podpora Ukrajini ostaja neomajna, so že vnaprej zavrnili predlog resolucije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je po vložitvi predloga dejala, da vsaka pobuda za uvrstitev Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, pomeni kaznovanje celotnega ruskega naroda. Premier Robert Golob je menil, da je Slovenija izrazila že veliko obsodb ruske agresije, zato ni potrebe za nove politične deklaracije.

Na zunanjem ministrstvu ob tem poudarjajo, da ni pravne podlage za uvrstitev Rusije na seznam terorističnih držav. Opozarjajo tudi, da bi lahko sprejetje resolucije celo privedlo do tega, da se pravno gledano s prekvalifikacijo iz najtežjega mednarodnega zločina, torej agresije, v kaznivo dejanje nižje kategorije, terorizma, zmanjša odgovornost Rusije. Po mednarodnem pravu sta namreč vojaška agresija in genocid nad terorizmom.

Resolucijo, v kateri je Rusijo označil za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva, je novembra lani sprejel Evropski parlament. Ta je tudi pozval države EU, naj storijo podobno. Do zdaj naj bi pozivu sledilo šest članic Unije.