DZ o noveli interventnega zakona

DZ bo danes na izredni seji potrjeval predlog novele interventnega zakona s konca avgusta, ki predvideva črtanje obveznega solidarnostnega prispevka, prizadetim v poplavah pa ponuja predplačila za sanacijo stanovanj. Ta so določena v višini 20 odstotkov prijavljene škode.

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 velja od 2. septembra. Naknadno se je pokazala potreba po dodatnih ukrepih za prizadeta območja in predvsem prebivalce, zato je vlada pripravila dodatne ukrepe, ki naj bi pripomogli k učinkovitejši in hitrejši odpravi škode.

Glede predplačil za obnovo stanovanj je v predlogu novele zapisano, da se izplačajo v višini 20 odstotkov škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, če je ta višja od 6.000 evrov. Pogoj je, da so ljudje na tem naslovu stalno prijavljeni in da objekt ni predviden za rušenje oz. ni predvidena nadomestna ali nadomestitvena gradnja, je v četrtek na seji odbora DZ za infrastrukturo povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Predlog novele med drugim predvideva črtanje obveznega solidarnostnega prispevka, delodajalci pa bodo lahko še vedno izvedli solidarnostno delovno soboto. Ob tem se z novelo izrecno določa, da se od plače delavca za opravljeno delo na ta dan ne plača dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Predvidene so tudi rešitve za pospešitev postopkov izjemnega dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem, podaljšanje možnosti kriznih namestitev ter odstranitev ogroženih objektov in onesnažene zemljine.