DZ na popravcu zaradi Zorčičeve napake za obrambo Baškoviča (SD) in Tomšiča (SD) na vrhu RTVS

Poslanci nameravajo danes vendarle glasovati, kdo bodo od zdaj zastopniki strank v programskem in nadzornem svetu RTVS. Glasovanje je predsednik državnega zbora Igor Zorčič pred dvema tednoma onemogočil, ker bi mandata izgubila zdajšnja predsednika programskega sveta RTVS Ciril Baškovič (SD) in nadzornega sveta RTVS Danilo Tomšič (SD). O tem, ali je Tomšič res predsednik, sicer potekajo spori. Zaradi samovoljne odločitve Zorčiča so poslanci SDS, NSi, SMC in SNS pred dvema tednoma protestno zapustili dvorano.

Zorčič je glasovanje onemogočil z razlago, da novi zastopniki ne bodo odsevali razmerij moči strank v državnem zboru, kar po njegovem mnenju zahteva zakon, saj med izbranimi ne bo zastopnikov SD, LMŠ in Levice. A takšno ravnanje, da niso izbrani predstavniki največjih strank, ni nič novega, v prejšnjih letih so poslanci prejšnjih koalicij onemogočili izvolitev predstavnikov opozicijske SDS, čeprav je bila to daleč največja stranka (pred tem pa druga največja), da so si zagotovili več lastnih zastopnikov. Tako so ravnali že v času vlade Mira Cerarja, pa tudi po zadnjih volitvah leta 2019. Po odstopu Matjaža Rakovca (SD) zaradi izvolitve za župana Kranja in protestnem odstopu Aleksandra Igličarja (SMC), ker ni bil odstavljen Igor Kadunc, so leta 2019 izvolili Boruta Žagarja (LMŠ) in Danila Tomšiča (SD). Na volitvah ti dve stranki v seštevku ni volilo toliko volivcev kot SDS, ki je ostala brez zastopnika. Tomšič je pred časom z manjšim pučem poskušal prevzeti tudi vodenje nadzornega sveta.

Zagata Zorčičevega ravnanja pred dvema tednoma je bila, da predsednik državnega zbora ne sme kar onemogočiti odločanja državnega zbora, če mu politično kaj ni všeč. Po protestnem odhodu vladnih poslancev je Zorčič priznal napako, da ne more kar onemogočiti odločanja državnega zbora, in danes bo zaradi tega na izredni seji znova glasovanje, ali bodo v programskem svetu RTVS od zdaj stranke zastopali Dejan Cesar (DeSUS), Anuša Gaši (SMC), Vane Gošnik (SNS), Jožef Jerovšek (SDS) in Maja Lapornik (NSi), v nadzornem svetu pa Tamara Valič Besednjak (SDS), Janez Čadež (NSi), Metka Čobec (SMC), Romana Fišer (DeSUS) in Alenka Vodončnik (SNS). Za izvolitev zadošča navadna večina. Poslanci pa bodo ponovno poskusili glasovati tudi o tem, ali bodo civilno družbo v programskem svetu RTVS zastopali Mitja Čander, Juri Pavel Emeršič, Peter Gregorčič, Ivan Kramberger, Žiga Kušar, Klara Remec, Jelka Stergel in Matevž Tomšič, pri čemer je za izvolitev nujnih najmanj 46 glasov. To glasovanje so na prejšnji seji prestavili na predlog SDS, ker zaradi bolezni med koalicijskimi poslanci sicer ne bi bilo mogoče doseči dovolj glasov.