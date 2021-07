DS izglasoval veto na novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni svet je na današnji izredni seji s 17 glasovi za in enim proti izglasoval veto na novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Večina svetnikov je namreč ocenila, da novela diskriminira domače ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev. O zakonu bo moral znova odločati DZ.

Da bi bila zakonska novela ob ponovnem odločanju v DZ izglasovana, jo mora podpreti vsaj 46 poslancev. S prav toliko glasovi jo je DZ sprejel na seji minuli teden.

Novela po navedbah vlade sicer prinaša uskladitev tega področja s pravnim redom EU oziroma prenos evropske direktive, ki je namenjena zmanjšanju neenakopravnega položaja domačih in tujih ponudnikov. Z novo ureditvijo pa naj bi tudi odpravila pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob izvajanju zdajšnjega zakona.

Tako kot že opozicijske poslance na seji DZ pa je tudi večino državnih svetnikov zmotila določba, ki po njihovi oceni prinaša nesorazmerno, šestodstotno prikrito obdavčitev slovenskih izdajateljev in ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev. Postavlja jih namreč v podrejen položaj v primerjavi s tujimi ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev, ki na slovenskem trgu le pridobivajo prihodke, v avdiovizualno produkcijo pa ne vlagajo, so opozorili v komisiji za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je predlagala veto.