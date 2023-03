Državni svet bo danes odločal o odložilnem vetu na novelo zakona o davčnem potrjevanju računov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DZ je novelo zakona o davčnem potrjevanju računov sprejel prejšnji četrtek. V njej je med drugim zapisano, da mora zavezanec pri gotovinskem poslovanju za prodano blago oz. opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ta pa ga mora zadržati neposredno do odhoda iz poslovnega prostora. Če tega ne stori, mu grozi 40 evrov globe. Račun je lahko tako v papirni kot elektronski obliki.

Tako obveznost izročitve računa potrošnikom kot tudi sankcioniranje tistih, ki računa ne prevzamejo, sta pred leti že veljala. To so ukinili januarja lani, ko se je z novelo zakona o davku na dodano vrednost določilo, da je zavezanec dolžan izročiti račun kupcu le na njegovo zahtevo. Toda s tem se je po ugotovitvah vlade ponovno odprl manevrski prostor za sivo ekonomijo. V nekaterih panogah je namreč lani število davčno potrjenih računov znatno upadlo, v primerjavi s predkoronskim letom 2019 tudi za petino.

Izglasovanje odložilnega veta predlagajo člani komisije državnega sveta za gospodarstvo

Izglasovanje odložilnega veta predlagajo člani komisije državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Nesprejemljivo je, da se odgovornost za prejem računa prelaga na kupca, ob tem pa se ga zaradi morebitnega neprevzema računa sankcionira, so zapisali v zahtevi. Zanikajo tudi argumente vlade, da so bila v veljavni ureditvi, ko izročitev računa ni obvezna, zaznana tveganja na področju pravic potrošnikov.

Če bo državni svet na novelo zakona o davčnem potrjevanju računov izglasoval odložilni veto, bo moral DZ o njej glasovati še enkrat. Takrat jo bo morala podpreti več kot polovica vseh poslancev, torej najmanj 46.