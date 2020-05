Na sedežu ministrstva za okolje in prostor, ki ga vodi Andrej Vizjak, so prejeli pisemsko pošiljko, iz katere se je vsula neznana snov oziroma prah.

Policisti so bili o tem obveščeni nekaj pred 8. uro zjutraj. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo bodo snov analizirali, so sporočili ljubljanski policisti.

Tri osebe so v karanteni

Tri osebe, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke, ostajajo do konca analize v karanteni. Zaradi posredovanja intervencijskih služb je trenutno oviran promet na Dunajski cesti v Ljubljani (iz smeri središča proti obvoznici).

Včeraj protest pred ministrstvom

Pred ministrstvom za okolje in prostor so sicer včeraj potekali protesti pred obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, ki bo podaljšal omejitev pravic nevladnih organizacij. Tam se je zbralo več protestnikov, posredovali pa so tudi policisti, ki so štiri osebe odpeljali na policijsko postajo.

Preberite si: