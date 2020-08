Država v dodatno izdajo obveznic po rekordno nizki donosnosti

Ministrstvo za finance je izkoristilo povpraševanje uglednega investitorja in konec julija šlo v dodatno izdajo triletne državne obveznice v višini 50 milijonov evrov. To je opravilo po rekordno nizki donosnosti do dospetja v višini minus 0,492 odstotka, kar 27 bazičnih točk več donosnosti do dospetja primerljive nemške obveznice in najmanj doslej.

Kot so zapisali na ministrstvu za finance, je zaupanje vlagateljev v Slovenijo in pripravljenost za investiranje v državne obveznice po izjemno nizkih donosih posledica učinkovitih ukrepov vlade v boju proti epidemiji covida-19, navaja STA.

"Zaradi teh ukrepov je bila tudi zaustavitev gospodarstva razmeroma kratka, obsežni podporni programi pa zmanjšujejo posledice epidemije na trg dela in pomagajo vzdrževati financiranje gospodarstva. Za položaj držav evrskega območja so pomembni tudi sprejeti ukrepi Evropske komisije in Evropske centralne banke," so izpostavili po pisanju STA.

Ugoden položaj Slovenije na kapitalskih trgih po njihovem utrjujejo bonitetne ocene Slovenije, in sicer aprila s strani Moody's z oceno Baa1 in stabilnimi obeti, junija s strani Standard & Poor's z oceno AA- in s stabilni obeti ter julija s strani Fitch Ratings z oceno A in stabilni obeti, so ocenili. K hitremu okrevanju gospodarstva pa poleg vladnih ukrepov prispeva tudi dejstvo, da so javne finance stabilne in banke likvidne, so dodali.

Pozitivna ocena mednarodnih investitorjev se kaže pri donosu do dospetja na referenčne 10-letne državne obveznice, ki je trenutno negativen in pri minus 0,04 odstotka, še piše STA.