Drama na Tolminskem: domačinom se je iz kuvert usul bel prah

V enem od naselij v občini Tolmin se je v sredo odvijala prava drama. Več domačinom se je pri odpiranju pošte iz kuverte usul bel prah, zaradi česar so pristojne službe aktivirale več varnostnih ukrepov. Na terenu so bili policisti, gasilci in tudi bombni tehniki.

Policiste operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so v sredo ob 12.43 obvestili o sumljivi pošti v enem od naselij v občini Tolmin. Ugotovili so, da se je domačinom pri odpiranju pošte iz kuverte usul bel prah.

Nemudoma so ukrepali policisti Policijske postaje (PP) Tolmin, ki so objekt zavarovali in v nadaljevanju skupaj z gasilci PGD Tolmin, PGD Kobarid in poklicnimi gasilci JZ GRD Nova Gorica izvedli nujne ukrepe, ki so predvideni ob takšnih prijavah.

Kasneje so se jim na kraju dogodka pridružili še bombni tehniki specialne enote Generalne policijske uprave.

Domačinom do rezultatov prve analize odredili karanteno

Več osebam, ki so bile v stiku s pošiljko, so do objave rezultatov prvega preliminarnega testa odredili karanteno. Neznano snov so zavarovali in odpeljali na Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete v Ljubljani, kjer so po opravljenem preliminarnem testu ugotovili, da je bila v kuvertah zdravju nenevarna snov.

O varnostnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici). Policisti PP Tolmin in novogoriški kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin obravnavanega primera v smeri suma kaznivega dejanja grožnje (po tretjem odstavku 135. člena KZ-1).