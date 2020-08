Doslej unovčenih za 40,2 milijona evrov turističnih bonov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turistične bone je do ponedeljka deloma ali v celoti izkoristilo 292.561 upravičencev, s tem pa se je v turistični sektor steklo 40,2 milijona evrov, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs). Skupaj je država sicer razdelila za 345 milijonov evrov turističnih bonov, ki jih je mogoče unovčiti od 19. junija do najpozneje 31. decembra, poroča STA.