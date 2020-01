Domačini pomagali noseči Maročanki

V zgodnjih jutranjih urah so na vrata hiše v Rakitovcu pri Kopru potrkali štirje Maročani in državljan Libije. Med njimi je bila tudi noseča ženska tik pred porodom. Domačine so zaprosili, naj pokličejo policijo in reševalno vozilo. Nosečnica je zgodaj zjutraj v Splošni bolnišnici Izola rodila zdravega otroka.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so ob 2.15 uri zjutraj v vasi Rakitovec potrkali štirje neznanci in se predstavili kot begunci. Domačine so zaprosili, naj pokličejo policijo in reševalno vozilo. Policisti so takoj prišli na kraj dogodka in ugotovili, da gre za štiri državljane Maroka in enega državljana Libije.

Prek Regijskega centra za obveščanje sta bila na kraj napotena zdravnik in reševalna enota. Nosečnico so oskrbeli že na kraju, zatem pa so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Izola v porodnišnico. Zgodaj zjutraj je policija dobila informacijo, da je državljanka Maroka rodila zdravega otroka.