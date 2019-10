Domačine v Kočevju je strah: zvečer ne upajo ven #video

Domačinom v Kočevju je po dveh letih nenehnega strahu pred romskimi tolpami dokončno prekipelo, so poročali na Planetu. Danes so odkorakali na ulice, združeni pod sloganom Stop nasilju. Dovolj imajo fizičnega obračunavanja mladoletnikov, ki dnevno tudi vlamljajo in kradejo. Šlo naj bi za skupino od 15 do 20 Romov, ki se ne bojijo ničesar in nikogar, zaradi njih so nekateri predeli Kočevja ponoči popolnoma prazni, saj si domačini ne upajo več na ulice. Nekateri med njimi razmišljajo celo, da bi se opremili s strelnim orožjem.

Kot je iz Kočevja poročala novinarka Planeta Nataša Repovž, so ljudje, ki so se zbrali, obupani. Na mirnem protestu, povezani v civilno iniciativo, so z branjem svojih osebnih zgodb sporočili, da imajo dovolj - škode, nasilja in strahu.

Zvečer se bojijo iti ven, ker so številne že pretepli

Na protestu je bilo mogoče slišati, da se ljudje po deseti uri zvečer bojijo iti ven, ker so bili številni že pretepeni. Pravijo, da so izgubili zaupanje v policijo - ni dovolj, da policiste sem in tja vidijo na ulicah, želijo, da pomagajo na primer tudi prodajalkam v trgovinah, pekarnah, ki jim dnevno grozijo, kradejo in jih zvečer čakajo pred lokalom, ko odidejo domov.

Vlamljajo v počitniške hiše, spravljajo se nad otroke

Nasilje se dogaja tudi v šolah in v okolici šol nad mladoletnimi otroki. Ljudje pripovedujejo, da vlamljajo v okoliške počitniške hiše, kradejo, mimogrede z motiko pokončajo psa. Policija pa menda včasih odgovarja z nedopustnimi odgovori: naj raje pustijo odprta vrata, da bo manj škode.

Zažgani zabojniki za smeti so stalnica, uničena kolesa iz sistema izposoje, črne gradnje na zemljiščih v lasti države rastejo kot gobe po dežju. Vlomi se vrstijo tudi v industrijski coni - škoda podjetij zaradi kriminala je že presegla pol milijona evrov, nekatera podjetja razmišljajo celo o selitvi, so poročali na Planetu.

Na policijo zaradi groženj ne upajo vsi

Zgodilo naj bi se tudi, da je skupina vandalov pretepla mimoidoče, brez kakršnegakoli razloga. Obkolijo posameznika ali par, jih zbijejo na tla, brcajo v glavo in trebuh, razbijejo steklenico na glavi. Nekateri to upajo prijaviti policiji, drugi molčijo zaradi groženj.

Za pomoč prosijo državo, ta pa zanje nima posluha

Na občini za pomoč prosijo državo, ki pa očitno nima posluha. Dovolj zgovorno je že to, da na izredno sejo občinsko sveta pred nedavnim, kamor so povabili okoljskega, stanovanjskega in kmetijsko-gozdarskega inšpektorja, razen gradbenega inšpektorja ni prišel nihče. Direktor Urada za narodnosti je na izredni seji občinskega sveta celo dejal, da gre za specifično lokalno vprašanje, ki ga prepušča lokalni skupnosti. Državi v Kočevju ob tem sporočajo: odpovedala je na celi črti.