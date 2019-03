Dolenjska graščina na prodaj za 800 tisočakov #foto #video

Mirnski grad, ki ga imenujejo tudi Speča lepotica, obsega 2.400 kvadratnih metrov, skupaj s stavbo pa je na prodaj še pet tisoč kvadratnih metrov zemljišča (gre za kmetijske in gozdne površine).

Po navedbah prodajalcev gre za grad z zgodovinsko vrednostjo, saj naj bi ga začeli graditi v 11. stoletju, samo zgradbo pa zaznamujejo romanske, gotske, renesančne in baročne stilne značilnosti. Skozi stoletja so na posestvu ostale le ruševine, a je nato lastnik postal profesor Marko Marin, ki je grad pred desetletjem obnovil in mu vrnil nekdanjo podobo. Po njegovi smrti je grad podedovala bližnja sorodnica, ki pa ga zdaj prodaja.

Prepolovili oglaševano ceno

Prvič ga je poskušala prodati že leta 2016, takrat za 1,6 milijona evrov. Ali se je pojavil kakšen interesent, ni znano. Do dogovora pa ni prišlo, saj zdaj začenja nov krog prodaje. Izklicna cena je 800 tisoč evrov.

Turistični potencial

Ali bo pol nižja cena kot pred tremi leti privabila kaj več interesentov, bo znano v prihodnjih mesecih. V nepremičninski agenciji Re/max, ki pelje prodajni postopek, sicer pravijo, da so zanimanje pokazali nekateri slovenski arhitekti in podjetniki, ki v takšni poslovni priložnosti vidijo izziv, nekaj potencialnih kupcev pa naj bi se odzvalo tudi iz tujine. Kot pravijo v agenciji, so imeli tudi že nekaj ogledov, resne ponudbe pa za zdaj ni.

Foto: Re/max Nepremičninska agencija Re/max meni, da je grad primeren za poslovno dejavnost, predvsem za turizem. V visokem in odprtem prostoru bi lahko novi lastnik uredil plesišče, restavracijo, konferenčne dvorane.

"Osrednji romanski stolp, ki je bil z veliko skrbnostjo podvržen rekonstrukciji tako rekoč iz ruševin v mogočno stavbo velikosti 1.440 kvadratnih metrov, se ponaša z notranjimi kamnitimi stenami in mogočnim stopniščem, v njem pa lahko novi lastnik uredi luksuzen hotel s prostornimi apartmaji, zajtrkovalnico, SPA-prostori, veliko knjižnico in igralnico. Klet je lahko namenjena tehničnim prostorom ali vinski kleti."

Gre za grad, ki potrebuje "le še nekaj obnove", menijo.

Država obupala nad prodajo, raje odda v upravljanje

V Sloveniji je sicer po podatkih Registra nepremične kulturne dediščine trenutno 535 enot grajske arhitekture, od tega okoli 200 ruševin, preostalo so še obstoječi gradovi (več podatkov v spodnji tabeli).

Lastništvo Razvalina, ruševina, arheološko najdišče Stavba Skupaj Državna last 5 72 77 Občinska last 29 125 154 Zasebna last 40 142 183 Ni podatka 110 12 122 Skupaj 184 351 535

Država je leta 2015 poskušala prodati tri od skupno 72 gradov v njeni lasti, in sicer gradove Borl, Viltuš ter Šrajbarski Turn. A ker ni bilo zanimanja, je ministrstvo za kulturo takrat postopke ustavilo. "Interesa za nakup teh nepremičnin ni," so obrazložili ustavitev prodaje.

Predjamski grad od leta 2013 (oziroma neuradno že od prej) upravlja podjetnik Marjan Batagelj. Pogodbo z državo ima do leta 2028. Foto: Wikimedia Commons Leta 2017 so nam na ministrstvu za kulturo pojasnili, da je bil od leta 1991 prodan en grad, in sicer leta 2013 grad Socka za 233 tisoč evrov. Je pa nekaj gradov država predala občinam (Rihemberk, Turnišče in Kostel) ali pa jih oddala upravljavcem (Bled, Predjama, Ptuj, Snežnik, samostan Kostanjevica, vila Vipolže, grad Grad).

Eden od primerov oživljanja in trženja grajske dediščine je Predjamski grad, ki ga upravlja podjetje Postojnska jama Marjana Batagelja.

Omenimo še zasebni posel: leta 2007 je oče pravnice Nine Zidar Klemenčič Franci Zidar kupil grad Lemberg pri Novi Cerkvi (blizu Celja). Zanj je odštel 70 tisoč evrov.