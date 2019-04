Dogovor sprejet: izdelki bodo morali biti povsod po EU enaki

Evropski parlament in Svet EU sta dosegla začasen dogovor o strožjih in bolje izvrševanih pravilih o varstvu potrošnikov, med drugim o dvojni kakovosti blaga. Po novem ne bo več mogoče tržiti izdelka kot enakega proizvodu v drugih članicah, če bo imel ta v resnici bistveno neupravičeno drugačno sestavo ali značilnosti. Komisija dogovor pozdravlja.

Kot so danes sporočili iz Bruslja, bodo najpomembnejša izboljšanja večja preglednost za potrošnike pri spletnem nakupovanju, učinkovite kazni in jasna pravila za obravnavanje dvojne kakovosti proizvodov v EU. Evropska komisija je nova pravila predlagala aprila lani kot del novega dogovora za potrošnike.

"Namen tega je zaščititi potrošnike z večjo preglednostjo in učinkovitim izvrševanjem, kadar so potrošniki oškodovani. Zaradi tega novega dogovora bodo potrošniki vedeli, kaj kupujejo in od koga to kupujejo," je ob tem dejal prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova pa je medtem dodala, da so s tem dogovorom dvojnim standardom na enotnem trgu dnevi šteti. "Potrošniki ne bi smeli biti več zavedeni z različnimi proizvodi, ki so predstavljeni kot enaki. Trgovci, ki bodo še naprej goljufali, se bodo soočili z visokimi kaznimi. Novi dogovor bo tudi okrepil varstvo potrošnikov na spletu in povečal preglednost pri spletnem nakupovanju," je poudarila.

Različna sestava

Kot smo poročali, včeraj so različna testiranja in raziskave, ki so jih opravili v več članicah EU, zlasti v vzhodni in srednji Evropi, so namreč pokazala, da imajo izdelki, ki so bili oglaševani in so jih prodajali pod isto blagovno znamko in na videz v enaki embalaži, različno sestavo, s tem pa so potrošniki oškodovani.



Korporacije trdijo, da izdelke prilagajajo različnim okusom potrošnikov

Nutella z okusom kakava ali lešnikov



Razlike med priljubljenim lešnikovim namazom je pred leti pokazala raziskava na Hrvaškem. Medtem ko je Nutella, kupljena na Hrvaškem, vsebovala sirotko v prahu in manjši delež posnetega mleka v prahu, je Nutella z nemških prodajnih polic vsebovala samo mleko v prahu. Zaznali so tudi razliko v barvi, konsistenci, vonju in okusu namaza. Hrvaška Nutella je bila bolj sladka, bolj gosta in z okusom kakava, nemška Nutella pa je bila temnejše barve, z okusom lešnikov in lažje mazljiva.

Prehranske korporacije se pred očitki o dvojni kakovosti hrane za zahodni in vzhodni trg vztrajno branijo z argumentom, da morajo svoje izdelke prilagajati specifičnemu okusu potrošnikov iz posameznih držav.Razlike se pojavljale tako pri prehrambenih izdelkih, kot so ribje palčke, juhe v vrečkah, kava, sladke pijače, kot tudi pri drugih izdelkih, na primer pralnih praških, kozmetičnih izdelkih in izdelkih za nego dojenčkov. V nekaterih državah članicah se izdelki prodajajo na primer z različno vsebnostjo mesa ali rib, z večjo vsebnostjo maščob ali različno obliko sladila kot v drugih državah članicah.

V skladu z dogovorom bodo nacionalni organi za varstvo potrošnikov pristojni za usklajeno nalaganje učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni. Za močno razširjene kršitve, ki vplivajo na potrošnike v več članicah EU in so predmet usklajenega izvrševanja na ravni EU, najvišja denarna kazen, na voljo v vsaki državi članici, ne bo nižja od štirih odstotkov letnega prometa trgovca.

Na področju dvojne kakovosti potrošniškega blaga dogovor prinaša to, da proizvoda ne bo več mogoče tržiti kot enakega proizvodu v drugih članicah, če ima blago v resnici bistveno neupravičeno drugačno sestavo ali značilnosti.

Večje pravice potrošnikov na spletu

Dogovor prinaša tudi večje pravice potrošnikov na spletu. Potrošniki bodo morali biti pri nakupu na spletni tržnici jasno obveščeni o tem, ali kupujejo blago ali storitve od trgovca ali od fizične osebe, zato da bodo vedeli, kakšno varstvo jim bo na voljo, če gre kaj narobe. Pri iskanju na spletu bodo potrošniki jasno obveščeni, kadar bo zadetek iskanja plačal trgovec. Obveščeni bodo tudi o glavnih parametrih, ki določajo razvrstitev rezultatov iskanja.

Začasni dogovor o krepitvi pravil EU o varstvu potrošnikov morata zdaj uradno sprejeti Evropski parlament in Svet EU.