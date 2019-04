Dobro se založite, trgovine bodo za praznike zaprte

Dogovor, ki so ga sprejeli delodajalci in sindikati, določa deset praznikov, ko so trgovine zaprte. Ti prazniki so: 1. januar, 8. februar, velikonočna nedelja in ponedeljek, 1. maj, binkoštni ponedeljek, 25. junij, 15. avgust, 1. november in 25. december.

Vrata bodo odprle le nekatere manjše zasebne trgovine

Vsi trgovski centri in trgovine bodo zato na velikonočno nedeljo in velikonočni ponedeljek zaprti. V teh prazničnih dneh bodo odprte le manjše trgovine, ki jih upravljajo zasebniki. Pogoj je, da v trgovini dela bodisi lastnik bodisi družinski član. Nujne nakupe bo med prazniki prav tako mogoče opraviti na bencinskih servisih in v nekaterih pekarnah.

Sobota, 20. april

Trgovine so odprte po običajnem delovnem času, ki velja ob sobotah.

Nedelja, 21. april

Vse trgovine so zaprte, razen nekaterih manjših zasebnikov.

Ponedeljek, 22. april

