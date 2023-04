Dobra novica: jutri bodo nekatere družine prejele dodatek

Dodatek bo izplačan v enkratnem znesku, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kaj je dodatek za veliko družino?

Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da imajo otroci in eden od staršev skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. V letu 2022 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 14,5 milijona evrov za 33.289 družin.

IZPLAČILO VIŠJIH OTROŠKIH DODATKOV



Po tem, ko so se s 1. marcem 2023 uskladile meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, bodo jutri upravičenci na račun prvič prejeli za 10,3 odstotke višji znesek otroških dodatkov. pic.twitter.com/cXwhCFBM6Y — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 12, 2023

Kaj je treba storiti?

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2022 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.