Do petka še sončno, vikend bo deževno obarvan #animacija

Danes dopoldne bo na Primorskem jasno, v notranjosti Slovenije pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost začela trgati in popoldne nas bo že po večini države razveseljevalo sonce. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 6 do 12 stopinj Celzija, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Za vikend bo možen rahel dež

Podobnega vremenskega dogajanja bomo deležni tudi jutri. Zjutraj in dopoldne se bo ponekod po kotlinah zadrževala megla, ki pa se bo čez dan trgala. Četrtkovo popoldne bo v znamenju jasnega vremena. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje pa od 4 do 10 stopinj Celzija. Na Primorskem bo še za odtenek topleje, saj bomo namerili okoli 13 stopinj Celzija.

V petek bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, drugod še večinoma sončno. V soboto bo v zahodnih in osrednjih krajih oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno. Še bo pihal jugozahodni veter, še poroča Arso.