Do novih strank brez dragih marketinških kampanj

Z IZBEREM.SI smo v Sloveniji dobili prvi sistem za javno zbiranje ponudb, ki zagotavlja zadovoljstvo obeh strani – povpraševalcev in ponudnikov storitev. Nov sistem prav vsem podjetjem oziroma ponudnikom storitev na trgu omogoča lažji, hitrejši in cenejši dostop do potencialnih strank ter hkrati večjo prepoznavnost.

Kako deluje sistem?

Prisotnost na spletu je v 21. stoletju nujna za vsako uspešno podjetje. Snovalci IZBEREM.si so zato razvili sistem, ki vsem ponudnikom storitev omogoča možnost lastne spletne strani, kjer lahko predstavijo svoje reference, prejemajo ocene strank in izpostavijo konkurenčne prednosti. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano določeno dejavnost, znotraj katere ponuja eno ali več storitev kjerkoli v Sloveniji. Ponudnik storitev lahko sam omeji, ali bo prejemal povpraševanja iz celotne Slovenije, ali pa bo ta omejil na določeno regijo, znotraj katere deluje. Po registraciji in aktivaciji svojega profila bo ponudnik začel prejemati aktualna povpraševanja za svoje podjetje neposredno od povpraševalcev, torej brez kakršnihkoli posrednikov. Še ena prednost sistema IZBEREM.si je ta, da lahko ponudnik povpraševanja pridobiva kar prek SMS ali elektronskih sporočil, torej jih lahko preveri že med delom in zato ob sebi ne potrebuje ves čas računalnika. Po tem, ko ponudnik pridobi povpraševanje, povpraševalcu odda svojo ponudbo, na podlagi katere tudi skleneta posel.

Dostop do novih strank in optimizacija stroškov

Z vključitvijo v sistem IZBEREM.SI, v katerem je registriranih že približno 11 tisoč podjetij, ki ponujajo več kot 700 storitev z vseh storitvenih področij, ima podjetje v trenutku dostop do novih strank. In to ne samo fizičnih oseb, temveč tudi do pravnih subjektov, upravnikov in proračunskih uporabnikov, hkrati pa jim sistem omogoča vpogled v realne cene na trgu. Ponudniki lahko tudi sami optimizirajo lastne stroške podjetja, in sicer tako da oddajo povpraševanja za storitve oziroma izvajalce, ki jih v podjetju potrebujejo in zdaj morda preplačujejo. To so recimo tiskarji, računovodski servisi, davčno svetovanje, servis tiskalnikov … Zakaj bi za tisk vizitk recimo klicali različne tiskarje, ko pa lahko z enim samim povpraševanjem dosežete prav vse tiskarje v sistemu, ki vam nato pošljejo svojo ponudbo.

VIDEO – za ponudnike storitev:

Do večjega števila strank z urejenim profilom

Iskalcem storitev odločitev, katerega ponudnika izbrati, olajša tudi profil ponudnika, s katerim se na IZBEREM.SI predstavi. Tega lahko uredi po želji. Na profilu so povpraševalcem storitev vidne ocene in komentarji drugih povpraševalcev oziroma naročnikov storitev, zato so podjetja, ki dobro opravljajo svoje delo, ne glede na njihovo velikost ali število let na trgu, na spletnih brskalnikih umeščena zelo visoko, kar je še ena dodatna vrednost za ponudnike. Sistem IZBEREM.si tako tudi manjšim ali novim podjetjem, ki na trgu težko konkurirajo velikim ali si morda ne morejo privoščiti lastne spletne strani in njenega upravljanja, omogoča enake možnosti sodelovanja s povpraševalci in sklenitve posla.

Podjetja lahko sistem IZBEREM.SI prvih 30 dni popolnoma brezplačno uporabljajo in tako tudi brezplačno dostopajo do novih strank. Brez vmesnih postaj ali posrednikov, ki bi določena povpraševanja filtrirali. Na drugi strani je za povpraševalce uporaba sistema vedno brezplačna.

Svoje podjetje lahko registrirate TUKAJ!

Izberem.si je pisan na kožo ponudnikom storitev: Prihrani vam nesmiselne in drage marketinške poteze, ki vam ne pripeljejo novih strank. Naj vas opazijo tisti, ki dejansko potrebujejo vašo storitev, in to takoj.

Do strank pridete hitro, brez nepotrebnih sestankov ali posrednikov in trošenja denarja za gorivo.

Izpostavite lahko specifične storitve, s katerimi se lahko ravno vi najbolj pohvalite.

Primerjate se lahko z drugimi ponudniki ter po želji konkurirate s ceno svoje storitve.

Bodite na IZBEREM.SI pred konkurenco, povečajte promet, zbirajte uporabniške ocene ter utrdite svoj ugled in prepoznavnost.

pred konkurenco, povečajte promet, zbirajte uporabniške ocene ter utrdite svoj ugled in prepoznavnost. Odločajte sami, s kom boste poslovali in s kom ne. Vedno imate vpogled v ceno storitev drugih ponudnikov in zahteve stranke.

Če še niste na spletu ali pa bi radi še bolj izstopali, je vaša predstavitev na Izberem.si najhitrejša in najugodnejša rešitev.

Stoodstotna GARANCIJA transparentnosti.

BREZPLAČNA POMOČ na brezplačni telefonski številki 080 44 55

V centru za uporabnike pa sistem IZBEREM.SI tako podjetjem kot povpraševalcem ponuja tudi brezplačno pomoč na vsakem koraku, torej pri prijavi v sistem, registraciji, oddaji ponudb, oddaji povpraševanj, odgovarjajo na vprašanja o delovanju sistema, o paketih za ponudnike, načinu povezovanja med ponudniki in povpraševalci ter upravniki, prav tako pa rešujejo povsem tehnična vprašanja.