Direktor UKC Maribor zavrača navedbe o domnevnem mobingu

Opomin je po besedah Flisa dobila delavka, ki je kršila karantensko odločbo. Po njegovem mnenju to ni mobing, temveč želijo s takšnimi ukrepi le vzdrževati red v ustanovi. Priznal je, da so odpustili vodjo kadrovske službe. To se je po njegovih besedah zgodilo zaradi njenega neprimernega odnosa do anesteziologov, ki so grozili z odhodi. "Kot veste, je vprašanje anesteziologov občutljiva točka v UKC Maribor že leta od 2016," je spomnil po navedbah STA.

Zavrnil obtožbe o cepljenju mimo vrste

Na upravo UKC Maribor letijo tudi obtožbe, da so dozdajšnjemu predsedniku sveta zavoda Jožetu Šabedru omogočili cepljenje proti novemu koronavirusu mimo vrste. Flis to zavrača in pravi, da cepilni seznam redno nadzoruje inšpekcijska služba, ki do zdaj ni zaznala nepravilnosti.

"Zdravnik, ki je potoval v Namibijo, je kršil interna navodila"

Flis še vedno meni, da je zdravnik, ki je potoval v Namibijo in se nato prejšnji teden vrnil z južnoafriško različico novega koronavirusa, kršil interna navodila. Ta veljajo od lani in zaposlenim ne dovoljujejo dela v drugih ustanovah. "Prepoved je bila izdana zaradi epidemije 18. oktobra. V februarju smo dovolili previdno sproščanje, če je to v korist bolnikov, recimo v onkološki ambulanti v zdravstvenem domu, v ptujski bolnišnici in podobno," je pojasnil po navedbah STA.

Sicer tudi sam kot žilni kirurg pogodbeno dela zunaj UKC Maribor, a ne v času epidemije covid-19. "Prepoved upoštevam tudi sam. Menim, da tudi večina zaposlenih," je dejal.

Omenjeni nevrokirurg je bil po poročanju medijev v sredo razrešen s položaja namestnika predstojnika oddelka za nevrokirurgijo, ker je v Namibiji operiral brez vednosti delodajalca. "Razrešil ga je predstojnik, za kar ima vsa pooblastila in mu ni treba navajati razlogov. Uprava UKC Maribor pa bo ukrepala, ko bodo znani rezultati upravno-epidemiološkega nadzora," je povedal Flis.

Sam osebno ni bil seznanjen s tem potovanjem v Namibijo. "Dopust mu je podpisal predstojnik, direktor ne podpisuje dopustov zdravnikom na oddelkih ali klinikah," je pojasnil po pisanju STA.