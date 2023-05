Direktor Moderne galerije v postopku predčasne razrešitve

Ministrstvo za kulturo je začelo postopek predčasne razrešitve direktorja Moderne galerije Aleša Vaupotiča, ki je to mesto zasedel v času vlade Janeza Janše. V postopku naj bi se znašel na podlagi dolgotrajnih preverjanj in ugotovitev o slabem vodenju ter z upoštevanjem določil sklepa o ustanovitvi Moderne galerije.

Direktorja Moderne galerije Aleša Vaupotiča je aprila 2021 na to funkcijo imenoval tedanji minister za kulturo Vasko Simoniti. Foto: STA Direktor Moderne galerije Aleš Vaupotič je z ministrstva za kulturo prejel dopis o predčasni razrešitvi s položaja, na katerega je bil imenovan aprila 2021, poroča Delo.

"V tem času je bilo več opozoril o slabem vodenju javnega zavoda. V javnih pismih so na slabo vodenje opozarjali zaposleni in organi zavoda, pozvali so ga tudi k razrešitvi. Tudi v tem mandatu je ministrstvo za kulturo prejelo več opozoril o posamičnih težavah pri sodelovanju z umetniki in realizaciji programa ter o slabih odnosih med vodstvom Moderne galerije in zaposlenimi. Zaradi tega se je ministrica Asta Vrečko sestala z direktorjem Alešem Vaupotičem," so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Kot so po poročanju časnika še navedli na ministrstvu, strokovni svet in svet javnega zavoda zaradi neusklajenosti, napak in pomanjkljivosti nista potrdila letnega poročila Moderne galerije za leto 2022, obenem oba sveta nista potrdila programa dela in finančnega načrta za leto 2023, saj ni usklajen z odločbo ministrstva, zato se skladno s predpisi zakona o izvrševanju proračuna od aprila 2023 Moderna galerija začasno financira le 80-odstotno.

Spomnimo, da je Vaupotiča, sicer izrednega profesorja za primerjalno književnost na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici, na to mesto po treh razpisih in spreminjanju razpisnih pogojev imenoval minister za kulturo Vasko Simoniti. Na tem položaju je zamenjal dolgoletno direktorico Zdenko Badovinac, ki je medtem prevzela vodenje zagrebškega Muzeja sodobne umetnosti.