Dež ponoči zajel Slovenijo, dopoldne se bo zjasnilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Padavine so ponoči zajele večji del države, ki pa bodo dopoldne povsod ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna še kakšna ploha.

Danes bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci Agencija za okolje (Arso).

Jutri bo povečini sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Proti večeru se bo na severozahodu pooblačilo, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 14 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Nova vremenska motnja nas bo dosegla v noči na petek

V noči na petek se bo po napovedih Arsa tudi drugod pooblačilo, prehodno bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V petek čez dan se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, burja bo ponehala. V soboto bo pretežno jasno.