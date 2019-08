Do večera bodo Slovenijo zajele padavine, ponekod tudi nevihte

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, sredi dneva in popoldne predvsem v zahodni in južni Sloveniji tudi nevihte. Oblačno s padavinami bo tudi ponoči.

Danes bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Ponoči bo oblačno s padavinami, sprva bodo predvsem ob morju tudi nevihte. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

Jutri dopoldne se bo zjasnilo

Jutri bo sprva pretežno oblačno, zjutraj bo dež povsod ponehal. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bo mogoča še kakšna krajevna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V četrtek bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, še napoveduje Arso.