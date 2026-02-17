Desnosredinski trojček verjame v osvojitev 15 poslanskih mandatov

V NSi, SLS in Fokusu Marka Lotriča so napovedali "bronasto medaljo" na volitvah oz. uvrstitev na tretje mesto, ki bo po besedah predsednika NSi Jerneja Vrtovca določilo barvo prihodnje koalicije. Podpora ljudi na terenu se odraža v javnomnenjskih anketah, pravi, zato napoveduje, da bodo osvojili 15 poslanskih mandatov.

Tako bo trojček po Vrtovčevih besedah "porok za drugačno koalicijo" in ključ do sprememb v državi, da bo "Slovenija ponovno zadihala s polnimi pljuči". Dodal je, da imajo zmagovalno mentaliteto. Podpora se po njegovih besedah odraža tudi v javnomnenjskih anketah, ob tem pa so njihove interne ankete "še boljše".

Zadnja anketa Mediane za Televizijo Slovenija (TVS) jim je napovedala tretje mesto. Vrtovec meni, da bi tudi po tej anketi dosegli 13 mandatov, če bi meritev opravili med tistimi, ki bodo zagotovo šli volit. Prepričan je, da bo skupna lista presenečenje teh volitev, "ne glede na vse prepreke, ki nam jih koalicija dela skupaj z nekimi organi, ki naj bi bili nepolitični, pa so se v bistvu vpletli v samo volilno kampanjo".

Zagotovili, da se njihovo delo 23. marca ne bo ustavilo

Tudi predsednica SLS Tina Bregant meni, da bodo z rezultatom presenetili, a dodaja, da je za nekatere napovedi še prezgodaj. "Mi bomo naredili vse, da se bo to, kar čutimo na terenu, prelilo tudi v glasove v DZ," je dejala. Predsednik Fokusa Marko Lotrič pa je izpostavil, da je seštevek podpore strankam pred združevanjem zrasel "za 100 oziroma 200 odstotkov". Na terenu se je namreč zbudilo tako ljudstvo, kot gospodarstvo, pravi. Ob tem je zagotovil, da se njihovo delo 23. marca ne bo ustavilo.

Povprečna starost kandidatov na njihovi skupni listi je 52 let, na listi je 53 moških in 35 žensk, na njej je osem poslancev NSi in šest županov. Med programskimi prioritetami pa so izpostavili ukrepe na področju gospodarstva, kmetijstva, zdravstva, infrastrukture in demografije. Zavzemali se bodo tudi za regionalizacijo Slovenije, digitalizacijo javne uprave.

Lista se je odločila, da se soočenj na TVS ne bo udeleževala. Kot so v NSi pojasnili v zapisu na omrežju X, je razlog za takšno odločitev, ker je TVS "prepovedala oddajo Tarča zgolj zato, ker bi nastavila ogledalo Robertu Golobu in vidnim članom Gibanja Svoboda". Kot so v NSi pojasnili, se v četrtek soočenja na TVS zagotovo ne bodo udeležili, potem pa "bodo videli". Pogoj za to pa je odprava cenzure, so dodali.