Če bi bile volitve danes, bi se v parlament uvrstilo sedem strank, poleg trenutne državnozborske zasedbe še Demokrati Anžeta Logarja in stranka Resni.ca, kaže anketa Mediane za TV Slovenija. Največjo podporo bi dobila SDS, sledilo bi ji Gibanje Svoboda. Najbolj priljubljena med politiki ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar.

Glede na anketo bi SDS volilo 21,6 odstotka vprašanih (januarja 20,6 odstotka), na drugem mestu je Gibanje Svoboda s 16,2 odstotka (januarja 16,9 odstotka). Tretje mesto je tokrat zasedla novoustanovljena skupna lista NSi, SLS in Fokusa s 7,8 odstotka podpore (januarja 6,1 odstotka), na četrto mesto pa je padla stranka SD s 7,1 odstotka (januarja 6,4 odstotka).

Sledijo Demokrati s 5,7 odstotka podpore (januarja 5,2 odstotka) ter skupna lista Levice in Vesne s 5,4 odstotka podpore (januarja 5,2 odstotka). Na parlamentarnem robu sta z enako stopnjo podpore Piratska stranka (januarja 2,8 odstotka) in Resni.ca (januarja 4,5 odstotka), ki bi ju tokrat podprlo štiri odstotke vprašanih.

Prebilič pod parlamentarnim pragom

Največ poslanskih sedežev bi dobila SDS, in sicer 30, Gibanje Svoboda pa bi dobilo 23 poslancev. Skupna lista NSi, SLS in Fokusa ter SD bi dobili vsaka po devet poslanskih sedežev, skupni listi Levice in Vesne pa bi pripadlo sedem poslanskih mandatov. Sledijo Demokrati Anžeta Logarja s šestimi sedeži, štiri poslance pa bi dobila še stranka Resni.ca.

Pod parlamentarnim pragom, a parlamentu najbližje je stranka Prerod Vladimirja Prebiliča z 2,6 odstotka podpore (januarja 2,4 odstotka), sledi ji SNS z 2,4 odstotka podpore (januarja en odstotek). Malenkost so pridobili Zeleni Slovenije in Stranka generacij z 1,4 odstotka podpore (januarja 1,3 odstotka) ter Glas upokojencev Pavla Ruparja z 1,2 odstotka podpore (januarja 1,1 odstotka). Stranko Mi, socialisti! je tokrat podprlo 1,2 odstotka vprašanih (januarja 1,4 odstotka).

Med še neodločenimi anketiranci jih 13,6 odstotka (še) ne ve, katero stranko bi volili, 3,3 odstotka vprašanih ne bi volilo nobene, 0,9 odstotka vprašanih pa bi volilo druge stranke.

Kdo med politiki je najbolj priljubljen?

Mediana je preverjala tudi priljubljenost politikov. Na vrhu lestvice ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar. Sledi ji gospodarski minister in predsednik stranke SD Matjaž Han. Na tretjem in četrtem mestu sta še vedno predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ter evropska komisarka za sosedsko politiko in pogajanja o širitvi Marta Kos. Na peto mesto so vprašani ponovno uvrstili predsednika Demokratov Anžeta Logarja.

Sokoordinator Levice Luka Mesec je na osmem mestu, sledi mu predsednik NSi Jernej Vrtovec na devetem mestu. Pred njiju sta se uvrstila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za finance Klemen Boštjančič. Premier Robert Golob se je uvrstil na deseto mesto, takoj za njim pa je 11. mesto zasedel predsednik SDS Janez Janša.

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, ali podpirajo predlog za ustanovitev urada za deportacijo migrantov, kar je v državnem zboru napovedal poslanec SDS Žan Mahnič. Predloga ne podpira 44,8 odstotka vprašanih, podpira pa ga 37,6 odstotka anketiranih. Predloga ne pozna ali o njem nima mnenja 18,6 odstotka anketiranih.

Četrta v nizu raziskav javnega mnenja, ki jih bo inštitut Mediana za TVS pripravljal do državnozborskih volitev, je potekala med 9. in 12. februarjem. Prek spletnih in telefonskih anket je sodelovalo 755 državljanov.