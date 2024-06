Deset tisoč obiskovalcev na ekskluzivnem koncertu Joker out ob 50. obletnici POLI

Pretekli petek je bil na Ptuju edinstven glasbeni spektakel, ki je združil približno deset tisoč navdušenih obiskovalcev in zvestih privržencev blagovne znamke Poli . Jubilejno leto so na Ptuju obeležili z ekskluzivnim koncertom na čudoviti lokaciji Panorame Ptuj in edinstvenim razgledom na Ptujski grad.

Ob praznovanju 50. obletnice je Poli združila moči s trenutno najbolj vročimi slovenskimi glasbenimi zvezdniki, skupino Joker Out. "Poli je bila z nami skozi vsa ključna obdobja naše glasbene poti. Danes smo se ji zahvalili z nepozabnim koncertom," so povedali člani skupine Joker Out.

Foto: Mediaspeed / Perutnina Ptuj

"Vsak jubilej si zasluži praznovanje, tako je tudi naša Poli ob svojem 50. jubileju dobila svoj ekskluzivni rojstnodnevni koncert, ki je posvečen vsem Poli navdušencem, lokalni skupnosti in poslovnim partnerjem ter zaposlenim v Perutnini Ptuj. To je zahvala vsem njim, ki prispevajo k temu, da je Poli kljub svojim letom še zmeraj mladostna, ambiciozna in razvojno naravnana", je ob tem povedal mag. David Visenjak, direktor za Trženje v Skupini Perutnina Ptuj.

Foto: Marko Pigac / Perutnina Ptuj

Obiskovalce je čakalo bogato spremljevalno dogajanje, ki se je začelo že ob 12. uri na Ptujskih trgih, kjer so lahko uživali v okusnih izdelkih Poli in raznovrstni ponudbi osvežilnih pijač. Poleg glasbenega programa skupine Joker Out so navduševali tudi drugi talentirani glasbeniki, ki so s svojimi nastopi dodatno začinili praznovanje.

Blagovna znamka Poli je od leta 1974 zavezana vrhunski kakovosti in originalnemu okusu, ki je osvojil srca ljubiteljev piščančjih klobas po vsem svetu. Danes je Poli prisotna v več kot 20 državah in je številka 1 v Evropi.



Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ.