Delno jasno bo, vremensko občutljivi bodo nemirni in razdražljivi

Predvsem v Vipavski dolini in na Kraškem robu bo dopoldne pihala šibka burja, popoldne pa bo v Prekmurju in ponekod na Štajerskem zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Konec tedna bo sončen.

V četrtek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, popoldne pa bo nekaj nizke oblačnosti predvsem na Notranjskem in deloma v osrednji Sloveniji. Sredi dneva in popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V noči na petek se bo po napovedih Arsa prehodno pooblačilo. Jugozahodnik se bo okrepil in do jutra ponehal. Ponekod bo prehodno deževalo. V petek in soboto čez dan bo sončno vreme, v petek bo pihal severni veter.

V sredo in četrtek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo vremenska obremenitev najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo.