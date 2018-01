Del Slovenije pobelil sneg

Južni del Slovenije je popoldne pobelil sneg. Sneženje na Kočevskem in Notranjskem je proti večeru ponehalo, rahlo sneži le še v Črnomlju.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V višjeležečih predelih Dolenjske je zapadlo do 10 centimetrov snega, v nižinah do 5 centimetrov. V Metliki je zapadlo 5 centimetrov mokrega snega.

Ponekod na jugu Slovenije je zaradi sneženja promet oviran, poroča prometno-informacijski center.

Ponoči na jugovzhodu še možno sneženje

Po napovedih meteorologov bo ponoči na zahodu države večinoma brez padavin, drugod bodo v prvem delu noči občasno še padavine. Na jugovzhodu države je še možno sneženje. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, na Primorskem od 1 do 4 stopinje Celzija.

#Hladnafronta nas bo prešla v večernih urah. Najbolj izrazito #ohladitev pričakujemo na JV, kjer se bo iz 13 °C ohladilo na blizu 0 °C. Dež bo predvsem tam prehajal v sneg. pic.twitter.com/BDapb6RJLL — ARSO vreme (@meteoSI) January 19, 2018

Jutri dopoldne se bo povsod delno zjasnilo, proti večeru pa se bo od zahoda znova pooblačilo in otoplilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V nedeljo meja sneženja pri 700 metrih

V noči na nedeljo bodo predvsem v južni in zahodni Sloveniji padavine, meja sneženja bo na okoli 700 metrov nadmorske višine. V nedeljo bo delno jasno, ponekod bo pihal okrepljen severni veter.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme.

V torek bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, v zahodni in osrednji Sloveniji pa pretežno jasno, še napovedujejo na agenciji za okolje.