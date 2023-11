Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severno Primorsko je preko Italije zajela močnejša nevihta. Spremljata jo močan veter in sodra, v okolici pa Nove Gorice je klestila toča s premerom tudi do dva centimetra. Nevihto spremlja nenavadno število strel, poroča Meteoinfo.

Nevihto spremljata močan naliv in veter. O sodri poročajo iz Goriških Brd, Solkana in Tolmina. Toča je klestila v okolici Nove Gorice in v Palmanovi, nedaleč od meje s Slovenijo.

Nevihto spremlja nenavadno veliko število strel. "Vse se dogaja pri vsega 10 stopinjah Celzija, kar pomeni, da temperatura zraka pri tleh ni edini dejavnik za nastanek tako močnih neviht. Zelo pomembni so tudi potek temperature z višino, vlaga in veter," so pojasnili na Meteoinfo.

Ponoči bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte, do jutra pa se bo ozračje povsod umirilo, poroča Neurje.si.