Decembra trgovine ob nedeljah ostajajo zaprte

Po lanskem sprejetju novele zakona o trgovini, s katero trgovine ob nedeljah in praznikih ne smejo obratovati, so danes poslanci že tretjič v kratkem časovnem obdobju posegli v zakon o trgovini, ki ureja obratovalni čas prodajaln.

Predlagane spremembe

Po predlogu poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki jo vodi Branislav Rajić, bi po novem lahko prodajalci imeli vse leto ob nedeljah in praznikih poleg prodajaln na bencinskih servisih, mejnih prehodih, v pristaniščih, namenjenih za javni promet, na letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah odprte tudi prodajalne v hotelih, kampih in turističnoinformacijskih centrih ter prodajalne ob pokopališčih.

Razen tega bi spremenjeni zakon družinskim prodajalnam dovoljeval, da bi lahko delo ob nedeljah in dela prostih dneh poleg nosilca trgovinske dejavnosti oziroma njegovih zastopnikov, dijakov in študentov opravljali tudi družinski člani.

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke pod vodstvom Zmaga Jelinčiča pa je v vloženem amandmaju med drugim predlagala, da bi se trgovcem omogočilo, da bi skladno s svojo poslovno odločitvijo lahko določili obratovalni čas prodajaln za vse nedelje v decembru.

Branislav Rajić je v uvodnem govoru povedal, da je bil namen rešiti nekatere "neživljenjske omejitve, ki jih določa veljavni zakon", ob tem pa ohraniti zakonsko določilo o zaprtju vseh drugih trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Nove izjeme bi pripomogle k okrevanju turizma po pandemiji, marsikateremu trgovcu odpravile težave pri poslovanju in omogočile nova delovna mesta ter prispevale k povečanju potrošnje in s tem javnofinančnih prihodkov in gospodarske rasti.

Člani odbora ostro proti spremembam

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je bil po predstavitvi predloga poslanke skupine nepovezanih poslancev ta v celoti zavrnjen. Proti je namreč glasovalo vseh 15 članov odbora.

Kot so dejali, ostajajo na enakih stališčih, kot so jih imeli pred manj kot letom dni pri sprejemanju veljavne novele. Izpostavili so potrebe po prostih nedeljah za prodajalce in upoštevanju referendumske volje, ter poudarili, da bi lahko nove izjeme pomenile neustavnost zakona.

"Predlagana novela je napad na trenutno ureditev in je v nasprotju z javno koristjo. Tisti, ki želi imeti ob nedeljah odprto, naj prodajni prostor omeji na 200 kvadratnih metrov," je dejal poslanec Levice Luka Mesec, Mihael Prevc, poslanec NSi, pa sklenil, da je treba tehtati med dvema vrednotama, med svobodno odločitvijo podjetnika in nedeljskim počitkom oziroma kakovostno preživetim časom z družino.

Med gospodarstveniki bi bil predlog dobrodošel

Na drugi strani so predlog podprli vabljeni predstavniki trgovcev in turistične panoge, ki so med drugim poudarjali nujnost možnosti nakupovanja sedem dni na teden v času turistične sezone, odliv kupcev ob nedeljah v sosednje države in le manjšo prerazporeditev prejšnjih nedeljskih nakupov na druge dni v tednu ter težak položaj trgovine v času pandemije.

Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, je poudarila, da je ekonomsko stanje trgovine v Sloveniji relativno slabo, nedeljski dobiček pa prestavlja kar deset odstotkov celotnega prihodka. Dejala je, da trgovska zbornica podpira predlagane spremembe, še posebej decembrsko odprtje trgovin ob nedeljah.