Že tretjič v kratkem času bi spremenili nedeljsko obratovanje trgovin

Septembra lani je državni zbor sprejel novelo zakona o trgovini, s katero trgovine ob nedeljah in praznikih ne smejo obratovati. Razprava o tej temi je med poslanci znova napovedana za četrtek. Tako bodo že tretjič v kratkem časovnem obdobju posegli v zakon o trgovini, ki ureja obratovalni čas prodajaln. Po novem predlogu bi lahko imeli trgovine odprte vse nedelje v mesecu decembru, trgovci pa bi lahko za ta mesec sami določili tudi obratovalni čas prodajaln, so sporočili iz državnega zbora.

Kot predlaga poslanska skupina nepovezanih poslancev z Brankom Rajićem na čelu, bi lahko po novem zakonu skozi vse leto ob nedeljah in praznikih poleg prodajaln na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah obratovale tudi prodajalne v hotelih, kampih in turistično-informacijskih centrih ter prodajalne ob pokopališčih.

Razen tega bi spremenjen zakon družinskim prodajalnam dovoljeval, da bi lahko delo ob nedeljah in dela prostih dnevih poleg nosilca trgovinske dejavnosti oziroma njegovih zastopnikov, dijakov in študentov opravljali tudi družinski člani.

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke pod vodstvom Zmaga Jelinčiča pa je v vloženem amandmaju med drugim predlagala, da bi se trgovcem omogočilo, da bi skladno s svojo poslovno odločitvijo lahko določili obratovalni čas prodajaln za vse nedelje v mesecu decembru.

"December je namreč mesec, v katerem se zaradi praznikov opravi največ nakupov v letu, zaprtje prodajaln v decembru pa za trgovce pomeni nenadomestljiv in škodljiv izpad prihodkov, še posebej zato, ker so prodajalne ob nedeljah odprte praktično v vseh sosednjih državah," so še pojasnili.

Decembra bistveno višji tudi prihodki trgovcev

"V decembru 2019 je bil po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije prihodek podjetij v trgovini na drobno za 13,4 odstotka višji od povprečnega mesečnega prihodka v letu 2019. V trgovinah z živili so bili prihodki v primerjavi s preostalimi meseci leta v trgovinah z živili višji za 17,9 odstotka, v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami pa kar za 36,2 odstotka," so v svojem predlogu še navedli v poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke.

Že več kot desetletje dolga polemika

Zakon o trgovini se je od sprejetja leta 1993 do 2008, ko so sprejeli nov zakon o trgovini, večkrat spremenil v določbah, ki urejajo obratovalni čas trgovin. Prvi referendum o zaprtju trgovin ob nedeljah je bil leta 2003. Na njem je večina volivcev podprla predlog, da se določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ deset nedelj v letu, a so bile trgovine kasneje kljub temu ob nedeljah odprte.

V trgovine ob nedeljah ne hodimo že skoraj leto dni

Razprava o nedeljskem delu trgovin je na pobudo Sindikata delavcev trgovin postala aktualna spet maja 2020, ko so državljane pozvali, da trgovcem in trgovkam omogočijo dela proste nedelje. Konec septembra 2020 je bila novela o zaprtju trgovin ob nedeljah in praznikih uradno sprejeta.

Od tedaj so ob nedeljah in praznikih lahko odprte le prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako so lahko ob nedeljah in dela prostih dneh odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, v katerih delo opravljajo nosilci trgovinske dejavnosti oziroma njihovi zastopniki, pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

Po pozivih trgovcev je nato prišlo še do ene spremembe. Tako lahko ob nedeljah in praznikih delajo tudi poslovalnice v turističnih krajih in trgovine v turističnih objektih. Poleg tega sedanja ureditev omejuje nedeljsko poslovanje tistim, ki imajo v prostorih še druge dejavnosti in presegajo 200 kvadratnih metrov.