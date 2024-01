December najtoplejši v zadnjih sedemdesetih letih

Decembra je odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja od 1991 do 2020 na državni ravni znašal 2,9 stopinje Celzija. Z 0,2 in 0,3 stopinje Celzija manjšim odklonom mu sledita decembra 2000 in 1985. Najhladnejša sta bila v tem obdobju decembra v letih 1963 in 1969, oba z odklonom -4,4 stopinje Celzija, negativni odklon nad štiri stopinje Celzija pa je imel še december leta 1962.

Že sedmi nadpovprečno topel december

Decembrska povprečna temperatura je od petdesetih let prejšnjega stoletja do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja padala, do sredine devetdesetih let se nato ni veliko spreminjala, od takrat pa izrazito narašča. Decembri so se od takrat segreli v povprečju za okrog 2,5 stopinje Celzija. V tem tisočletju smo imeli 17 nadpovprečno in šest podpovprečno toplih decembrov. Letošnji december je že sedmi nadpovprečno topel december po vrsti.

Lansko leto je bilo najtoplejše v zgodovini meritev, saj je dvig temperature zemeljskega površja skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija, je danes sporočila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). V Evropi je bilo leto 2023 drugo najtoplejše v zgodovini, saj je bilo za 0,17 stopinje Celzija hladnejše od leta 2020.

Decembrska višina padavin je bila na ravni države glede na primerjalno obdobje od 1991 do 2020 nadpovprečna. Kazalnik višine padavin je na državni ravni znašal 147 odstotkov, kar uvršča december 2023 med 16 najbolj namočenih od leta 1950. Najbolj namočen v tem obdobju je bil december 1959 s kazalnikom padavin 241 odstotkov. V tem obdobju sta bila na ravni države najmanj namočena praktično popolnoma suha decembra 2015 in 2016 s kazalnikoma padavin okoli enega odstotka.

Največ padavin je bilo prejšnji mesec v Kamniško-Savinjskih in Julijskih Alpah, kazalnik padavin je tu segel čez 180 odstotkov. V severni polovici Slovenije, od osrednje Slovenije preko Bloške planote do Bele krajine in na Nanosu je bil kazalnik višine padavin nad 140 odstotkov, drugod po državi pa med 120 odstotkov in 140 odstotkov, nekoliko manj na Obali in Krasu.

Letošnji december je bil nadpovprečno osončen

Povprečna decembrska višina padavin je na ravni države od leta 1950 do okoli leta 1980 padala, od takrat pa rahlo raste. V tem tisočletju je bilo na ravni države devet decembrov s kazalnikom padavin nad in 14 pod povprečno vrednostjo obdobja od 1991 do 2020. Kljub obilici padavin je bila zaradi zelo toplega vremena decembra snežna odeja po nižinah skromna. Ob hladnejšem vremenu v začetku meseca je zapadlo do nekaj centimetrov snega, ki pa je v nekaj dneh skopnel.

Letošnji december je bil na ravni Slovenije nadpovprečno osončen, s kazalnikom 124 odstotkov, kar ga uvršča med 12 najbolj osončenih od leta 1961. V tem obdobju je bil najbolj osončen december 2016 s skoraj dvakratnikom običajnih sončnih ur za december. Najmanj je bil osončen december 1995 s kazalnikom 23 odstotkov.

Trajanje sončnega obsevanja v decembru na ravni države ne kaže izrazitejšega oziroma značilnega trenda. V tem tisočletju je bilo 11 decembrov s pozitivnim in 12 z negativnim odklonom osončenosti od dolgoletnega povprečja od 1999 do 2020.