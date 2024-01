Za ta del Slovenije posebna vremenska napoved

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov je agencija za okolje za območje gorenjske, savinjske in koroške regije izdala posebno vremensko napoved. Predvidoma bo skupaj padlo od 20 do 50 milimetrov, večinoma v obliki dežja, na Koroškem lahko pričakujejo tudi do 15 centimetrov snega.

V soboto bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo sprva visoka. Snežilo bo le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank. Najvišje dnevne temperature bodo od sedem do 13 stopinj Celzija, v alpskih dolinah malo nad nič stopinj Celzija. Proti večeru in ponoči se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do šest stopinj Celzija, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji se bodo še pojavljale padavine, meja sneženja bo na okoli 500 metrov nadmorske višine. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature bodo od ene do šest stopinj Celzija, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno, hladno in vetrovno.

Posebna napoved za koroško, gorenjsko in savinjsko regijo

Oddelek za Meteorološko prognozo agencije za okolje je zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdal posebno vremensko napoved za območje gorenjske, savinjske in koroške regije.

Na omenjenih območjih bo v soboto oblačno s padavinami, v nedeljo čez dan bodo padavine slabele. Predvidoma jih bo skupaj padlo od 20 do 50 milimetrov, večinoma v obliki dežja. Meja sneženja se bo v noči na nedeljo postopno spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, največ snega, do 15 centimetrov, lahko zapade na Koroškem.

V prvi polovici prihodnjega tedna kaže na oblačno, suho in hladno vreme. Jutranje temperature bodo pod lediščem.